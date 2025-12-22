36 मैचों में 81 विकेट... NZ को मिला बुमराह जैसा घातक बॉलर, 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास

Who is Jacob Duffy: साल 2025 में न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा रहा हो या नहीं, लेकिन एक चीज उसके लिए शानदार साबित हुई. इस टीम को भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जैसा एक घातक बॉलर मिल गया है. इस गेंदबाज ने पूरे साल गर्दा उड़ाए रखा. चाहे टी20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में उसने बल्लेबाजों को न सिर्फ बेबस किया बल्कि विकेटों की झड़ी भी लगाई. साल के आखिर-आखिर में उसने एक 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया. अब सवाल ये है कि आखिर ये बॉलर है कौन और क्यों उसे बुमराह जैसा घातक बताया जा रहा है. आइए जानते हैं...

दरअसल, साल 2025 में दुनिया के सभी बॉलर्स में सबसे आगे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जैकब डफी रहे. उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने का कमाल किया है. हाल में खत्म हुई वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के 3 मैचों में उन्होंने कुल 23 विकेट निकाले. उनकी घातक गेंदबाजी का जवाब बल्लेबाजों के पास नहीं था. इस साल जैकब ने मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, पैट कमिंस जैसे स्टार गेंदबाजों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है.

3 टेस्ट में निकाल दिए 21 विकेट

न्यूजीलैंड ने 2025 की आखिरी टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली. 3 मैचों की इस सीरीज पर उसने 2-0 से कब्जा भी किया. इस सीरीज के हीरो जैकब डफी ही रहे, जिन्होंने 23 विकेट निकाले. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया. इस सीरीज के आखिरी टेस्ट में उन्होंने कुल 9 विकेट निकाले और रिचर्ड हेडली का 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

What a cricketer Jacob Duffy is turning out to be. 2025 has been his coming of age year.

(@ashwinravi99) December 22, 2025

जैकब डफी ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा?

31 विकेट के साथ जैकब डफी एक कैलेंडर ईयर में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड दिग्गज रिचर्ड हेडली के नाम था, जिन्होंने 1979 में 79 विकेट लिए थे. अब डफी ने पूरे 46 साल बाद इसे तोड़ दिया है. उन्होंने इस साल 36 मैचों में कुल 81 विकेट निकाले. इनमें 25 टेस्ट विकेट के अलावा 21 वनडे विकेट और 35 टी20 विकेट शामिल हैं.

कौन हैं जैकब डफी, जिन्हें माना जा रहा है बुमराह जैसा घातक बॉलर?

31 साल के जैकब डफी दाएं हाथ के कीवी बॉलर हैं. उनका एक्शन भले ही जसप्रीत बुमराह जैसा न हो, लेकिन वो कमाल बुमराह जैसा ही कर रहे हैं. उनके खेल में बुमराह जैसी कंसिस्टेंसी दिखी है. पूरे साल वह कीवी टीम के लिए लगातार विकेट निकालते रहे. बल्लेबाज उनके सामने सिर्फ आउट ही नहीं हुए बल्कि रनों के लिए भी तरस गए. यही काम टीम इंडिया के लिए बुमराह करते हैं. यही वजह है कि उन्हें बुमराह जैसा घातक बॉलर माना जा रहा है.

अब तक 61 मैच खेले और 113 विकेट निकाले

जैकब डफी ने 2020 में डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक वो न्यूजीलैंड की तरफ से कुल 61 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. जिनकी 63 पारियों में उन्होंने 19.11 की औसत से 113 विकेट निकाले हैं. वो 3 बार 5, जबकि 6 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा भी कर चुके हैं.

किस फॉर्मेट में कितने विकेट?

डफी अब तक 4 टेस्ट में कुल 25 विकेट ले चुके हैं. वनडे के 19 मैचों में उनके नाम 35 विकेट हैं, जबकि टी20 के 38 मैचों में उन्होंने 53 बल्लेबाजों का शिकार किया है.

ये भी पढ़ें: 1439 रन...5 शतक और 40 विकेट...NZ vs WI मैच में रच गया इतिहास, 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा