अहमदाबाद में फाइनल फाइट: ICC फाइनल्स में  क्या कहता है IND-NZ का रिकॉर्ड, क्या घर आएगा तीसरा टाइटल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खिताबी जंग है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपना तीसरा टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, न्यूजीलैंड अपने पहले खिताब की तलाश में होगी.
Trending Photos
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 8 मार्च 2026 को टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम अपना पहला टी20 विश्व कप खिताब जीतने के फिराक में होगी.वहीं,दूसरी तरफ टीम इंडिया अपना तीसरा विश्व कप फाइनल मुकाबला जीतने के इरादे से मैदान पर होगी. इसके अलावा अगर भारत जीतती है, तो बतौर डिफेंडिंग चैंपियन टी20 विश्व का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी. दोनों ही देशों ने टूर्नामेंट में बेहद ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. हालांकि, अहमदाबाद में भारत के आंकड़े उतने बेहतर नहीं है. खासतौर पर 19 अक्टूबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली फाइनल मुकाबले में हार को भला कौन ही भूल पाएगा. बहरहाल, आज हम आपको बताने वाले हैं ICC फाइनल्स में जब-जब भारत और न्यूजीलैंड कि भिड़ंत हुई है, तो बाजी किसने मारी है और भारत का रिकॉर्ड कैसा रहा है?
सबसे पहले साल 2000 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार आईसीसी इवेंट्स में भिड़ंत हुई थी. जिसमें कीवि टीम ने बाजी मारते हुए भारत को 2 गेंद रहते हुए 4 विकेट से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला हराया था. बता दें कि यह पहला मौका था जब दोनों देश आईसीसी फाइनल्स में आमने-सामने थे. सौरव गांगुली की अगुवाई वाली टीम इंडिया को खिताबी मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी थी.सौरव गांगुली के कप्तानी शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी.
साल 2021 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया था. विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय को इस खिताबी जंग में न्यूजीलैंड के हाथों एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा. यह दूसरा मौका था जब टीम इंडिया को आईसीसी फाइनल्स में कीवी टीम से हार नसीब हुई थी. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से फेल रहे और कुछ खास प्रदर्शन करने में नाकाम रहे थे.
साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया. यह तीसरा मौका था जब टीम इंडिया और न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में थे. इस बार भारत ने हार की हैट्रिक को तोड़ते हुए पलटवार किया और न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी दूसरी बार अपने नाम की. इसी के साथ टीम इंडिया लगातार मिल रही हार के रिकॉर्ड पर ब्रेक लगाने में कामयाब रही.
गौरतलब है कि टीम इंडिया के पास आज टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का जबरदस्त मौका है. भारत ने आज तक 2 बार टी20 विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है. अगर टीम इंडिया आज के मुकाबले को जीत जाती है, तो टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगी. बहरहाल, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया काफी मजबूत नजर आ रही है. ऐसे में वह अपना तीसरा खिताब जरूर हासिल करना चाहेंगे.
ये भी पढ़ें: ICC ने सुनी डैरेन सैमी की पुकार, घर भिजवाने के लिए खास सुविधा, जानें पूरा मामला