IND vs NZ: फाइनल में न्यूजीलैंड ने खेल दिया बड़ा दांव, प्लेइंग XI में एक सरप्राइज एंट्री, भारत के लिए बनेगा खतरा?

India vs New Zealand Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कीवी टीम ने फाइनल में एक बड़ा बदलाव किया है. प्लेइंग इलेवन में अचानक तेज गेंदबाज जेकब डफी को शामिल किया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया. ऑलराउंडर कोल मैककॉन्ची की जगह तेज गेंदबाज जैकब डफी की एंट्री हुई है. वहीं, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का फैसला किया है.

IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.

अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर सनसनी मचा दी. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया. इस मैच से पहले तक अभिषेक शर्मा खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, लेकिन लगता है उन्होंने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचाकर रखा था.