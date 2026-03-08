Advertisement
trendingNow13133862
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: फाइनल में न्यूजीलैंड ने खेल दिया बड़ा दांव, प्लेइंग XI में एक सरप्राइज एंट्री, भारत के लिए बनेगा खतरा?

IND vs NZ: फाइनल में न्यूजीलैंड ने खेल दिया बड़ा दांव, प्लेइंग XI में एक सरप्राइज एंट्री, भारत के लिए बनेगा खतरा?

India vs New Zealand Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs NZ: फाइनल में न्यूजीलैंड ने खेल दिया बड़ा दांव, प्लेइंग XI में एक सरप्राइज एंट्री, भारत के लिए बनेगा खतरा?

India vs New Zealand Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कीवी टीम ने फाइनल में एक बड़ा बदलाव किया है. प्लेइंग इलेवन में अचानक तेज गेंदबाज जेकब डफी को शामिल किया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया. ऑलराउंडर कोल मैककॉन्ची की जगह तेज गेंदबाज जैकब डफी की एंट्री हुई है. वहीं, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का फैसला किया है.

IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI

Add Zee News as a Preferred Source

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.

अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर सनसनी मचा दी. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया. इस मैच से पहले तक अभिषेक शर्मा खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, लेकिन लगता है उन्होंने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचाकर रखा था.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप