NZ vs CAN: न्यूजीलैंड ने जीता मैच.. 19 साल के युवराज ने दिल, कीवी टीम ने भी कटाया सुपर-8 का टिकट

NZ vs CAN: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 में पहुंचने वाली टीमों में न्यूजीलैंड का नाम भी जुड़ गया है. कीवी टीम इस लिस्ट में शामिल होने वाली छठी टीम है. कनाडा के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. भले ही न्यूजीलैंड ने मैच जीता लेकिन 19 साल के कनाडा के युवराज सामरा ने सभी का दिल जीत लिया. न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर ही मैच जिता दिया. दोनों के बीच शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली.

19 साल के बल्लेबाज का शतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. टीम ने सूझ-बूझ भरी शुरुआत की. कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने 36 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया लेकिन असली तबाही 19 साल के ओपनर युवराज सामरा ने मचाई. उन्होंने 65 गेंद में 110 रन की पारी खेली जिसमें 11 चौके और 6 छक्के देखने को मिले. कनाडा ने बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 173 रन टांगे.

न्यूजीलैंड की इस जोड़ी ने मचाई तबाही

न्यूजीलैंड की बात करें तो शुरुआती दो विकेट जल्दी गिर गए. फिन एलेन ने 21 जबकि टिम शेफर्ट ने 6 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया. इसके बाद रचिन रवींद्र और ग्लेन फिलिप्स ने खूंटा गाड़ लिया. दोनों ने मिलकर शतकीय साझेदारी की. रचिन ने 39 गेंद में 59 रन जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 36 गेंद में 76 रन की पारी खेली.

सुपर-8 में न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड की टीम ने सुपर-8 में एंट्री कर ली है. ग्रुप-D में कीवी टीम है जहां से दो टीमें सुपर-8 के लिए कंफर्म हो चुकी हैं. साउथ अफ्रीका पहले ही सुपर-8 में एंट्री मार चुकी है. अब न्यूजीलैंड ने 15.1 ओवर में कनाडा को मात देकर सुपर-8 के लिए क्वालीफाई किया है. फिलहाल सुपर-8 के लिए कुछ बड़ी टीमों पर सस्पेंस बना हुआ है.