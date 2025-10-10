Womens World Cup 2025: दो हार के बाद चखा जीत का स्वाद... न्यूजीलैंड का खुला खाता, बांग्लादेश को हराकर पॉइंट्स टेबल में छलांग

लगातार दो हार के बाद न्यूजीलैंड ने महिला विश्व कप में जीत का स्वाद चख लिया है. बांग्लादेश को शिकस्त देकर सोफी डिवाइन की टीम ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही टीम 2 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई है. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन के बड़े अंतर से हराया. बांग्लादेश को जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य मिला था.

बांग्लादेश की बल्लेबाजी बिखरी

न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया. बांग्लादेश ने अपने 6 विकेट 33 रन पर खो दिए. इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी. लेकिन, फाहिमा खातून के 34, नाहिदा अख्तर के 17, और राबिया खान के 25 रन के अलावा अतिरिक्त मिले 30 रनों की बदौलत बांग्लादेश की पारी 39.5 ओवर में 127 पर सिमटी. न्यूजीलैंड के लिए जेस केर और ली ताहुहु ने 3-3, रोजमेरी मेयर ने 2, और अमेलिया केर और इडेन कार्सन ने 1-1 विकेट लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

डिवाइन-हेडिले ने ठोकी फिफ्टी

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी और 38 के स्कोर पर टॉप ऑर्डर के तीन बल्लेबाज आउट हो चुके थे. इसके बाद कप्तान सोफी डिवाइन और ब्रूकी हेडिले ने चौथे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 150 तक पहुंचाया. ब्रूकी हेडिले 104 गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हुईं. सोफी डिवाइन ने 85 गेंद पर 63 रन की पारी खेली. डिवाइन ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए.

इन दोनों के अलावा सूजी बेट्स ने 29 और मैडी ग्रीन ने 25 रन की पारी खेली. इन चारों बल्लेबाजों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 227 रन बनाए. बांग्लादेश की तरफ से राबिया खान श्रेष्ठ गेंदबाज रहीं. राबिया ने 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए. मारुफा अख्तर, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशि और फाहिमा खातून ने 1-1 विकेट लिए. बांग्लादेश की टीम इस हार के बाद पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड के ठीक नीचे छठे नंबर पर है. उसके भी तीन मैचों में एक जीत के साथ दो अंक हैं.