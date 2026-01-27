Advertisement
trendingNow13087872
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: सीरीज गंवाने के बाद अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारेगा न्यूजीलैंड, ये 3 खिलाड़ी बदलेंगे किस्मत?

IND vs NZ: सीरीज गंवाने के बाद अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारेगा न्यूजीलैंड, ये 3 खिलाड़ी बदलेंगे किस्मत?

India vs New Zealand: भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम 0-3 से पीछे है. हालांकि, ब्लैक कैप्स ने अभी तक मैदान में अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन नहीं उतारा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये दोनों टीमों के लिए तैयारी करने का आखिरी मौका है. टीम इंडिया की बात करें तो तिलक वर्मा के अलावा बाकी वही खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो आगामी विश्व कप में खेलते दिखेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के मामले में ऐसा नहीं है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीरीज गंवाने के बाद सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारेगा न्यूजीलैंड
सीरीज गंवाने के बाद सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारेगा न्यूजीलैंड

India vs New Zealand: भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम 0-3 से पीछे है. हालांकि, ब्लैक कैप्स ने अभी तक मैदान में अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन नहीं उतारा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये दोनों टीमों के लिए तैयारी करने का आखिरी मौका है. टीम इंडिया की बात करें तो तिलक वर्मा के अलावा बाकी वही खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो आगामी विश्व कप में खेलते दिखेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के मामले में ऐसा नहीं है. हालांकि, बाकी बचे दो मैचों में कीवी बड़ा बदलाव कर सकती है.

भारत के खिलाफ बाकी बचे दो टी20 मैचों के लिए न्यूजीलैंड की टीम में कई बदलाव हुए हैं. उन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है जो अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेंगे. वहीं, स्टार तेज गेंदबाज लॉकी फरग्यूसन और ऑलराउंडर जिमी नीशम को शामिल किया गया है. धाकड़ बल्लेबाज फिन एलन आखिरी मैच में उपलब्ध होंगे.

मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा न्यूजीलैंड

Add Zee News as a Preferred Source

मिचेल सैंटनर की अगुवाई वाली टीम भले ही भारत के खिलाफ सीरीज में 0-3 से पिछड़ी हुई है, लेकिन उनका असली मकसद टी20 वर्ल्ड कप है. अलग-अलग वजहों से कुछ खिलाड़ी अभी तक इस सीरीज में नहीं खेल सके थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड की बेस्ट प्लेइंग इलेवन भारत में लैंड कर चुकी है. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते दिखे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि लॉकी फरग्यूसन और जिमी नीशम अपने अनुभव का इस्तेमाल कर दोनों पर लगाम लगा पाते हैं या नहीं. वहीं, आखिरी मैच में फिन एलन पर भी नजर रहेगी हो हाल ही में खत्म हुए बिग बैश लीग में धमाकेदार बल्लेबाजी करते दिखे थे और टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए थे.

ये होगी न्यूजीलैंड की बेस्ट प्लेइंग 11

डेवन कॉनवे (चौथे मैच में, 5वें में फिन एलन), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, इश सोढ़ी, जैकब डफी, लॉकी फरग्यूसन

ये भी पढ़ें: कहानी में नया ट्विस्ट... अब क्या करेंगे नकवी? पाकिस्तान के बाहर होते ही T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की होगी वापसी!

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

New Zealand cricket team

Trending news

आयरन एज का 'बाहुबली' हथियार! तमिलनाडु में मिला भारत का सबसे लंबा भाला
Longest Spear Discovered
आयरन एज का 'बाहुबली' हथियार! तमिलनाडु में मिला भारत का सबसे लंबा भाला
दादा के नाम में राम और उन्हीं पर सवाल...कुमार विश्वास ने किस पर साधा निशाना?
Kumar Vishwas
दादा के नाम में राम और उन्हीं पर सवाल...कुमार विश्वास ने किस पर साधा निशाना?
भारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा
free trade agreement
भारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा
खजाना हाथ लगा, मगर लालच नहीं जागा! परिवार की ईमानदारी पर सरकार ने किया सम्मानित
Gold Treasure
खजाना हाथ लगा, मगर लालच नहीं जागा! परिवार की ईमानदारी पर सरकार ने किया सम्मानित
सोनिया से खुश तो राहुल गांधी से कहां गलती हो गई? कांग्रेसियों का दर्द अलग है
Rahul Gandhi News
सोनिया से खुश तो राहुल गांधी से कहां गलती हो गई? कांग्रेसियों का दर्द अलग है
पाक-तुर्की 'इस्लामिक नाटो' बनाते रह गए, भारत 22 मुस्लिम देशों का बनने जा रहा 'दादा'
Islamic NATO
पाक-तुर्की 'इस्लामिक नाटो' बनाते रह गए, भारत 22 मुस्लिम देशों का बनने जा रहा 'दादा'
US-EU संबंधों में बढ़ा तनाव, अब यूरोपीय संघ क्यों भारत से लगाए बैठा है उम्मीद?
EU-India Trade Deal
US-EU संबंधों में बढ़ा तनाव, अब यूरोपीय संघ क्यों भारत से लगाए बैठा है उम्मीद?
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Trump
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
Sheikh Hasina News
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने