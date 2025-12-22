NZ के खिलाड़ी का हार्दिक से कनेक्शन! नताशा से शादी करते ही बदल गई जिंदगी, 2025 में बना दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज

साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. इस वर्ष क्रिकेट की दुनिया में कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से फैंस की दिलों में जगह बनाई. कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने सरप्राइज किया. पिछले साल तक वो ज्यादातर फैंस की नजरों में अनजान थे, लेकिन अब क्रिकेट जगत में उन्होंने अलग पहचान बना ली है. इस लिस्ट में पहला नाम न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी का है, जो 2025 में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं.

31 वर्षीय जैकब डफी ने इस साल जलवा दिखाया. उन्होंने इस वर्ष 36 इंटरनेशनल मैचों में 81 विकेट चटकाए हैं. वो एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व महान गेंदबाज रिचर्ड हेडली का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. हेडली ने 1985 में 79 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल किए थे. दिलचस्प बात ये है कि जैकब डफी और टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का स्पेशल कनेक्शन है.

'लेडी लक' ने बदल दी जैकब डफी की जिंदगी

न्यूजीलैंड के 31 वर्षीय खिलाड़ी जैकब डफी ने 14 अप्रैल, 2023 को नताशा नाम की लड़की से शादी की थी. पवित्र बंधन में बंधने से पहले डफी की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी और वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे. नताशा से शादी करते ही उनकी किस्मत मुस्कुराई और जैकब डफी ने फिर पलट के पीछे नहीं देखा. 'लेडी लक' का जादू चला और उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कमाल कर दिया. साल 2025 उनके लिए सबसे यादगार रहा, क्योंकि इस कैलेंडर ईयर में वो इस वक्त दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज हैं.

हार्दिक से जैकब डफी का कनेक्शन!

अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस कनेक्शन की बात कर रहे हैं. दरअसल, जैकब डफी की पत्नी का नाम भी नताशा है, वहीं स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में सर्बिया की मॉडल नताशा स्टेनकोविक के साथ सात फेरे लिए थे. हालांकि, जुलाई 2024 में हार्दिक-नताशा ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया. दोनों का एक प्यारा बेटा है, जिसका नाम अगस्त्य है.

