वेस्टइंडीज के खिलाफ फंस गए कीवी... न्यूजीलैंड को एक साथ लगे 3 झटके, 2 दिग्गज चोटिल

New Zealand vs West Indies Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच में न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर आई है. क्राइस्टचर्चा में रोमांचक ड्रॉ के बाद अब दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच 10 दिसंबर से वेलिंग्टन में खेला जाएगा. इसके बाद तीसरा टेस्ट 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई में होगा. कीवी टीम के दो अनुभवी खिलाड़ी मैट हेनरी और मिचेल सैंटनर के साथ-साथ नाथन स्मिथ चोटिल हो गए हैं. घरेलू मैदान पर सीरीज जीतने की उम्मीदों को इससे बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज क्रिश्चियन क्लार्क को न्यूजीलैंड के टीम में शामिल किया गया है.

हेनरी, स्मिथ और सेंटनर को क्या हुआ?

तेज गेंदबाज मैट हेनरी काफ इंजरी से जूझ रहे हैं, जबकि नाथन स्मिथ को साइड इंजरी है. ये दोनों ही खिलाड़ी क्राइस्टचर्च में सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान घायल हो गए थे. वहीं, ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर अपनी ग्रोइन की समस्या से पूरी तरह उबर नहीं सके हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने 'एक्स' हैंडल पर लिखा, "नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के गेंदबाज क्रिश्चियन क्लार्क वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले वेलिंग्टन में टेस्ट टीम में शामिल होंगे. मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और मिचेल सेंटनर वेस्टइंडीज के विरुद्ध शेष टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं.''

Add Zee News as a Preferred Source

टीम में हो सकता है बदलाव

हेनरी और स्मिथ की गैरमौजूदगी में न्यूजीलैंड की बॉलिंग यूनिट में बदलाव नजर आएगा. ब्लेयर टिकनर का वेलिंग्टन में खेलना लगभग तय है. विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल भी इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, जिन्हें क्राइस्टचर्च में पहले टेस्ट के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. ऐसे में मिचेल जेम्स हे को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया जा सकता है. स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स भी चोट से उबर गए हैं। उन्हें भी न्यूजीलैंड अपने साथ शामिल कर सकता है.

ये भी पढ़ें: 246 रन बनाते ही रिकॉर्डबुक में दर्ज हो जाएगा सूर्यकुमार यादव का नाम, अब तक सिर्फ रोहित शर्मा- विराट कोहली ही कर पाए ऐसा

ड्रॉ हुआ था पहला टेस्ट मैच

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 231 रन बनाए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 167 रन पर सिमट गई. न्यूजीलैंड के पास पहली पारी के आधार पर बढ़त थी. कीवी टीम ने कप्तान टॉम लैथम (145) और रचिन रवींद्र (176) की शतकीय पारी के दम पर अपनी दूसरी इनिंग 466/8 के स्कोर पर घोषित की. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खोकर 457 रन बनाते हुए मुकाबले को ड्रॉ करवाया था.

न्यूजीलैंड की टीम

टॉम लैथम (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिश्चियन क्लार्क, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउलकेस, मिच हे, डेरिल मिचेल, माइकल रे, रचिन रवींद्र, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन, विल यंग.