न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से खूंखार ऑलराउंडर OUT

New Zealand vs Australia T20I: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज पर चोटों का साया है. एक के बाद एक बड़े-बड़े खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो गए. एक दिन पहले खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल सीरीज में नहीं खेलेंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:39 PM IST
New Zealand vs Australia T20I: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज पर चोटों का साया है. एक के बाद एक बड़े-बड़े खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो गए. एक दिन पहले खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल सीरीज में नहीं खेलेंगे. अब न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र सीरीज से बाहर हो गए. बुधवार (एक अक्टूबर) को मैच से ठीक पहले यह खबर आई कि वह तीनों टी20 मैच में नहीं खेल पाएंगे.

रचिन रवींद्र को क्या हुआ?

रचिन रवींद्र की जगह न्यूजीलैंड की टीम में जेम्स नीशम को शामिल किया गया है. माउंट माउंगानुई के बे ओवल में टी20 सीरीज के पहले रचिन मंगलवार को फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान बाउंड्री होर्डिंग से टकरा गए और उनके चेहरे पर चोट लग गई. इसके बाद इस ऑलराउंडर को टांके लगाने पड़े. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज 1 से 4 अक्टूबर तक खेली जानी है.

कोच ने क्या कहा?

जेम्स नीशम अपने करियर में 84 टी20 मैच खेल चुके हैं. इसमें उन्होंने 955 रन बनाने के अलावा 47 विकेट भी हासिल किए. न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने स्टार ऑलराउंडर के बाहर होने पर निराशा जताते हुए कहा, ''हम सभी रचिन के सीरीज से बाहर होने से बेहद निराश हैं. उनके ऊपरी होंठ और नाक के हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें टांके लगवाने पड़े. रचिन को ठीक होने में समय लगेगा.''

ये भी पढ़ें: मोहसिन नकवी की नॉनस्टॉप नौटंकी... ट्रॉफी देने को तैयार नहीं, सूर्यकुमार यादव के सामने रख दी नई शर्त

रचिन को पहले भी लगी थी चोट

कोच ने आगे कहा, ''निश्चित रूप से रचिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. दो हफ्तों में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होनी है. ऐसे में उन्हें घर भेजने का फैसला लिया गया है, ताकि वह इस सीरीज के लिए उपलब्ध रह सकें.'' इस साल की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई सीरीज के दौरान कैच लेने की कोशिश करते समय रचिन के माथे पर चोट लगी थी.

न्यूजीलैंड की टीम : माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, जैक फाउलकेस, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जेमीसन, डेरेल मिचेल, जेम्स नीशम, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, टिम साइफर्ट और ईश सोढ़ी.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

New Zealand vs Australia

;