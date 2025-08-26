एक साथ 4 खिलाड़ी चोटिल, इस टीम को लगा तगड़ा झटका, खूंखार बॉलर 3 महीने के लिए बाहर
एक साथ 4 खिलाड़ी चोटिल, इस टीम को लगा तगड़ा झटका, खूंखार बॉलर 3 महीने के लिए बाहर

New Zealand Cricket: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को आगामी लंबे घरेलू सीजन से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी अलग-अलग चोटों से जूझ रहे हैं. न्यूजीलैंड को अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की मेजबानी करनी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:18 PM IST
एक साथ 4 खिलाड़ी चोटिल, इस टीम को लगा तगड़ा झटका, खूंखार बॉलर 3 महीने के लिए बाहर

New Zealand Cricket: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को आगामी लंबे घरेलू सीजन से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी अलग-अलग चोटों से जूझ रहे हैं. न्यूजीलैंड को अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की मेजबानी करनी है. इसके बाद मार्च 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज है. विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स, फिन एलेन और मिचेल सेंटनर अलग-अलग चोटों से परेशान हैं. इसका खुलासा न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने किया.

कोच ने दी जानकारी

वाल्टर ने खुलासा किया कि वे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम में सेंटनर का नाम रखेंगे और इस बीच उनकी सर्जरी के बाद आराम और रिहैबिलिटेशन का आकलन करेंगे. वाल्टर ने एक मीडिया रिलीज में कहा, ''हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हफ्तों में जब हम अपनी टीम की घोषणा करेंगे तो उनका नाम हमारी टीम में होगा और वहां से हम उनकी सर्जरी के बाद उनके आराम और रिहैबिलिटेशन का आकलन कर सकते हैं. उसके बाद सीरीज एक निर्णय लेंगे.''

इस खिलाड़ी की वापसी की उम्मीद

चोटों की लंबी लिस्ट के बीच न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छी खबर भी है. तेज गेंदबाज बेन सियर्स साइड-स्ट्रेन के कारण जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हो गए थे और अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं. वह लंबे घरेलू सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट के इन 7 अनोखे रिकॉर्ड पर नहीं होगा यकीन...गंभीर से ज्यादा मुरलीधरन के सिक्स, वॉर्न-अख्तर से आगे सचिन

न्यूजीलैंड का आगामी शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 के बाद, न्यूजीलैंड 18 अक्टूबर से इंग्लैंड के खिलाफ तीन टी20 और इतने ही वनडे खेलेगा. इसके बाद वे 5 नवंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच टी20, तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेलेंगे. वेस्टइंडीज सीरीज न्यूजीलैंड के लिए 2025-27 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में पहला असाइनमेंट भी होगा.

ये भी पढ़ें: Cheteshwar Pujara: संन्यास के बाद भी आएंगे पैसे...चेतेश्वर पुजारा को मिलेगी पेंशन, कितने रुपये देगी BCCI?

न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हुए चोटिल

विल ओ'रूर्के: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक मीडिया रिलीज में बताया कि युवा तेज गेंदबाज विल ओ'रूर्के को लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है. इसके कारण वह तीन महीने के लिए खेल से बाहर रहेंगे. यह चोट उन्हें इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान लगी थी.

ग्लेन फिलिप्स और फिन एलेन: ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स को ग्रोइन (जांघ) में चोट लगी है. ओपनर फिन एलेन अपने दाहिने पैर की सर्जरी से उबर रहे हैं. ये दोनों खिलाड़ी चैपल-हैडली ट्रॉफी के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. फिन एलेन के तीन महीने तक बाहर रहने की संभावना है, जबकि फिलिप्स की चोट का एक महीने बाद दोबारा आकलन किया जाएगा.

मिचेल सेंटनर: सीमित ओवरों के कप्तान मिचेल सेंटनर  हाल ही में 'द हंड्रेड' में खेलकर लौटे हैं. वह भी ग्रोइन पेन से परेशान हैं. उनकी एब्डोमिनल सर्जरी होनी है और उन्हें ठीक होने में एक महीने का समय लगेगा. वह ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए फिट होने की रेस में हैं.

;