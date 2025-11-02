New Zealand T20I Team: विलियमसन के संन्यास के बाद न्यूजीलैंड की 'नई टीम' का ऐलान, एक साथ लौट आए 2 मैच विनर, देखें पूरा स्क्वाड

New Zealand T20I Team: न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अपने घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है. इस सीरीज से पहले केन विलियमसन ने टी20 को अलविदा कह दिया है. इसलिए स्क्वाड में कुछ बदलाव हुए हैं. टीम की कमान रेगुलर कप्तान मिचेल सेंटनर ही संभालेंगे, जबकि 2 मैच विनर लौट आए हैं.
New Zealand T20I Team: दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन के T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपनी नई टी20 टीम का ऐलान कर दिया है. ये टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने घर में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. दो बार की टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम विंडीज के खिलाफ कीवी टीम ने मजबूत स्क्वाड चुना है. टीम में 2 स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है जबकि एक खिलाड़ी को पहली बार टी20 टीम में चुना गया है. वो डेब्यू भी कर सकता है.
वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी महीने की 5 तारीख से शुरू होने वाली इस टी20 सीरीज के लिए काइल जैमीसन की वापसी हुई है. इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से वह साइड इंजरी की वजह से बाहर थे, लेकिन अब फिट होकर टीम में लौट आए हैं. उनके अलावा टीम में वापसी करने वाला दूसरा खिलाड़ी अनुभवी स्पिनर इश सोढ़ी हैं, जो टी20 फॉर्मेट में बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं.
टेस्ट और वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले नाथन स्मिथ पहली बार टी20I टीम में शामिल हुए हैं और उनका डेब्यू लगभग तय माना जा रहा है.
इस सीरीज के लिए तेज गेंदबाज मैट हेनरी को आराम दिया गया है. जुलाई से वह लगातार क्रिकेट खेल रहे थे और इंग्लैंड के खिलाफ चोट की वजह से दो वनडे भी मिस करने पड़े थे. ऐसे में यह ब्रेक उनकी रिकवरी के लिए जरूरी माना जा रहा है.
टी20 से संन्यास लेने वाले केन विलियमसन का मानना है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम में काफी नया टैलेंट मौजूद है. इसी वजह से उन्होंने कहा कि यह टीम और उनके करियर दोनों के लिए सही समय है, और इसलिए वह टी20I फॉर्मेट को अलविदा कह रहे हैं. उन्होंने 14 साल तक न्यूजीलैंड के लिए टी20 खेला. 2011 में डेब्यू करने के बाद से 93 मैचों में 33 की औसत से 2575 रन किए थे.
मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सिफर्ट, नाथन स्मिथ, ईश सोढ़ी
