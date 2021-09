18 साल बाद इस टीम का Pakistan Tour, आज भी ताजा है उस Bomb Blast का खौफ

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) की सरजमीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले एक दशक में काफी कम देखने को मिला है, यही वजह है कि कई देश की टीम इस मुल्क में आने से परहेज करती हैं, लेकिन अब वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) 18 साल बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने पाकिस्तान (Pakistan) पहुंची है. कीवी प्लेयर्स यहां 3 वनडे और 5 टी-20 इंटरेनेशनल मैचों की सीरीज खेलेंगे.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रोग्राम के मुताबिक टॉम लैथम की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड (New Zealand) टीम शनिवार को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी. 15 सितंबर से प्रैक्टिस शुरू करने से पहले टीम को 3 दिन के आइसोलेशन में रहना होगा.

A warm welcome to the @BLACKCAPS New Zealand have reached Islamabad for their three-match ODI and five-match T20I series against Pakistan. #PAKvNZ pic.twitter.com/qGQuPAcURy

2002 में कराची (Karachi) में टीम होटल के बाहर बम विस्फोट के बाद में न्यूजीलैंड ने अपना पाकिस्तान दौरा छोड़ दिया था. ब्लैक कैप्स ने 2003 में 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली थी जो कि वह पाकिस्तान का आखिरी दौरा था.

रावलपिंडी (Rawalpindi) में 17, 19, 21 सितंबर को खेले जाने वाले तीन वनडे की गिनती आईसीसी वनडे सुपर लीग (ICC ODI Super League) में नहीं होगी और इसे बाइलेट्रल सीरीज के तौर पर खेला जाएगा.

Current and former Pakistan players eagerly await the start of New Zealand's white-ball tour to Pakistan, the Black Caps will play three ODIs and five T20Is in their first tour to the country in 18 years.

Read more: https://t.co/Rb3gy88TKL#PAKvNZ | #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/kMCMahHZcq

