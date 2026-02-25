अगर इंग्लैंड 15 रन से जीते तो... पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ है खेल खत्म, सेमीफाइनल में पहुंचने का ये रहा 'मैजिकल समीकरण'

Qualification Scenario For Pakistan: सुपर-8 स्टेज में ग्रुप-2 से इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, वहीं श्रीलंका का सफर समाप्त हो चुका है. न्यूजीलैंड की जीत के बाद पाकिस्तान पर भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद अभी भी बची हुई है.
Qualification Scenario For Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में बुधवार को न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रनों से रौंद दिया. इस मैच के नतीजे से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उनके लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है. हालांकि, अभी भी एक रास्ता खुला है. पाकिस्तान की किस्मत का फैसला अब पूरी तरह से इंग्लैंड के हाथ में हैं. 27 फरवरी को कोलंबो में न्यूजीलैंड का सामना इंग्लैंड से है. वहीं, पाकिस्तान अपने आखिरी सुपर-8 मैच में 28 फरवरी को श्रीलंका से भिड़ेगी.
पॉइंट्स टेबल की बात करें तो श्रीलंका को हराकर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किए. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले थे. श्रीलंका को हराने के बाद न्यूजीलैंड के खाते में 3 अंक हैं और उनका मौजूदा नेट रन रेट +3.050 है.
इंग्लैंड जीता तो खुलेगा पाकिस्तान का रास्ता
पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात जो उनके पक्ष में है कि सुपर-8 में श्रीलंका के खिलाफ भिड़ने से पहले उन्हें ये पता चल जाएगा कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं या नहीं. 27 फरवरी को अगर इंग्लैंड की टीम उनपर एहसान करते हुए न्यूजीलैंड को हरा देती है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुल जाएंगे. हालांकि, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट काफी अच्छा है, ऐसे में पाकिस्तानी फैंस दुआ करेंगे कि इंग्लैंड बड़े अंतर से कीवी टीम को हराए.
पाकिस्तान के लिए ये रहेगा समीकरण
सबसे पहले तो इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड हार जाए.
मान लीजिए कि अगर इंग्लैंड 15 रनों से जीतता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 55 रनों से जीतना होगा.
अगर इंग्लैंड 1 रन से जीतता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 69 रनों से जीतना होगा.
अगर इंग्लैंड लक्ष्य का पीछा करते हुए जीतता है तो पाकिस्तान चाहेगी कि वो टारगेट 15-16 ओवर में हासिल कर लें. इससे पाकिस्तान का काम आसान हो जाएगा.
अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ अपना अगला मैच हार जाता है, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के तीन-तीन अंक हो जाएंगे (बशर्ते पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे). ऐसी स्थिति में, बेहतर नेट रन रेट वाली टीम अगले राउंड में पहुंच जाएगी. पाकिस्तान को उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड बड़े अंतर से हार जाए और फिर 'मेन इन ग्रीन' श्रीलंका को भारी अंतर से हरा दे. तभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के शानदार नेट रन रेट को पीछे छोड़ सकता है.
न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान का खेल खत्म
अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता है, तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है, तो पाकिस्तान श्रीलंका से खेलने से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हराने के बावजूद सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा.
