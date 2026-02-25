Advertisement
trendingNow13122738
Hindi Newsक्रिकेटअगर इंग्लैंड 15 रन से जीते तो... पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ है खेल खत्म, सेमीफाइनल में पहुंचने का ये रहा मैजिकल समीकरण

अगर इंग्लैंड 15 रन से जीते तो... पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ है खेल खत्म, सेमीफाइनल में पहुंचने का ये रहा 'मैजिकल समीकरण'

Qualification Scenario For Pakistan: सुपर-8 स्टेज में ग्रुप-2 से इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, वहीं श्रीलंका का सफर समाप्त हो चुका है. न्यूजीलैंड की जीत के बाद पाकिस्तान पर भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद अभी भी बची हुई है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैजिकल समीकरण से सेमीफाइनल में पहुंचेगा पाकिस्तान? (PHOTO- ICC)
मैजिकल समीकरण से सेमीफाइनल में पहुंचेगा पाकिस्तान? (PHOTO- ICC)

Qualification Scenario For Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में बुधवार को न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रनों से रौंद दिया. इस मैच के नतीजे से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उनके लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है. हालांकि, अभी भी एक रास्ता खुला है. पाकिस्तान की किस्मत का फैसला अब पूरी तरह से इंग्लैंड के हाथ में हैं. 27 फरवरी को कोलंबो में न्यूजीलैंड का सामना इंग्लैंड से है. वहीं, पाकिस्तान अपने आखिरी सुपर-8 मैच में 28 फरवरी को श्रीलंका से भिड़ेगी.

पॉइंट्स टेबल की बात करें तो श्रीलंका को हराकर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किए. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले थे. श्रीलंका को हराने के बाद न्यूजीलैंड के खाते में 3 अंक हैं और उनका मौजूदा नेट रन रेट +3.050 है.

इंग्लैंड जीता तो खुलेगा पाकिस्तान का रास्ता

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात जो उनके पक्ष में है कि सुपर-8 में श्रीलंका के खिलाफ भिड़ने से पहले उन्हें ये पता चल जाएगा कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं या नहीं. 27 फरवरी को अगर इंग्लैंड की टीम उनपर एहसान करते हुए न्यूजीलैंड को हरा देती है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुल जाएंगे. हालांकि, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट काफी अच्छा है, ऐसे में पाकिस्तानी फैंस दुआ करेंगे कि इंग्लैंड बड़े अंतर से कीवी टीम को हराए. 

पाकिस्तान के लिए ये रहेगा समीकरण

सबसे पहले तो इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड हार जाए.
मान लीजिए कि अगर इंग्लैंड 15 रनों से जीतता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 55 रनों से जीतना होगा.
अगर इंग्लैंड 1 रन से जीतता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 69 रनों से जीतना होगा.
अगर इंग्लैंड लक्ष्य का पीछा करते हुए जीतता है तो पाकिस्तान चाहेगी कि वो टारगेट 15-16 ओवर में हासिल कर लें. इससे पाकिस्तान का काम आसान हो जाएगा.

अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ अपना अगला मैच हार जाता है, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के तीन-तीन अंक हो जाएंगे (बशर्ते पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे). ऐसी स्थिति में, बेहतर नेट रन रेट वाली टीम अगले राउंड में पहुंच जाएगी. पाकिस्तान को उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड बड़े अंतर से हार जाए और फिर 'मेन इन ग्रीन' श्रीलंका को भारी अंतर से हरा दे. तभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के शानदार नेट रन रेट को पीछे छोड़ सकता है.

न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान का खेल खत्म

अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता है, तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है, तो पाकिस्तान श्रीलंका से खेलने से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हराने के बावजूद सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: NZ vs SL Highlights: न्यूजीलैंड से हारकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुआ श्रीलंका, पाकिस्तान पर भी लटकी तलवार

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Qualification Scenario

Trending news

जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
Dr Abhijat Sheth
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?