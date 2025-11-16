Advertisement
trendingNow13006136
Hindi Newsक्रिकेट

9 पारियों में 506 रन...4 फिफ्टी 1 शतक...क्रीज पर चुंबक की तरह चिपका ये बल्लेबाज, Out करने में छूट रहे गेंदबाजों के पसीने

Remarkable consistency by Daryl Mitchell 506 Run Last 9 innings: न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल इस वक्त बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं. उन्हें आउट करना गेंदबाजों के लिए बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा है. आखिर 9 वनडे पारियों में उन्होंने गेंदबाजों को ना सिर्फ थकाया बल्कि रनों की बारिश की है. 9वीं पारी में उन्होंने शतक ठोक 500 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Remarkable consistency by Daryl Mitchell 506 Run Last 9 innings
Remarkable consistency by Daryl Mitchell 506 Run Last 9 innings

Remarkable consistency by Daryl Mitchell 506 Run Last 9 innings: जब भी कोई बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में होता है तो उसे आउट करना मुश्किल होता है. इस लाइन को न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी ने एक बार फिर सच कर दिया है. इन दिनों यह खिलाड़ी इस कदर फॉर्म में है कि वनडे की 9 पारियों में 509 रन ठोक चुका है. वो हर मैच में आता है रनों की बारिश करने में जुट जाता है. उसे आउट करने में विरोधी टीम के गेंदबाजों की हालत खराब हो रही है. वो हर मैच में अपनी टीम के लिए बढ़िया रन बना रहा है. 16 नवंबर 2025 को एक बार फिर इस खिलाड़ी ने जलवा दिखाया और शानदार शतक ठोककर सुर्खियां बटोरीं.

यहां जिस खिलाड़ी की बात हो रही है वो कीई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी डेरिल मिचेल हैं, जो मिडिल ऑर्डर में कीवी टीम की जान बने हुए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में चल रहे पहले वनडे में उन्होंने 118 बॉल पर 12 चौके और 2 छक्कों के दम पर 119 रनों की अहम पारी खेली. एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन मिचेल क्रीज पर चुंबक की तरह चिपक गए और टीम को एक बढ़िया स्कोर तक पहुंचाया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोका शानदार शतक

दरअसल, न्यूजीलैंड ने अपने पहले 2 विकेट 24 रन पर खो दिए थे. यहां से बैटिंग के लिए मिचेल आए और उन्होंने पारी संभाली. पहले तो क्रीज पर वक्त बिताया फिर अपने शॉट खेलना शुरू किया. तीसरा विकटे 91 रनों पर गिर गया. इसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाला और एक तरह से अकेले लड़ाई लड़ी. एक तरफ से विकेट गिरते गए, लेकिन वो वेस्टइंडीज के बॉलर्स के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए. मिचेल 49.1 ओवर में 263 रनों के स्कोर पर आउट हुए. एक वक्त जहां लग रहा था कि टीम 200 रन भी मुश्किल से पार कर पाएगी, वहीं मिचेल ने टीम का स्कोर 269 तक पहुंचा दिया.

डेरिल मिचेल की आखिरी 9 वनडे पारियां

डेरिल मिचेल की आखिरी 9 वनडे पारियों का स्कोर बताता है कि वो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं. उनकी कंसिस्टेंसी काबिले तारीफ है. उन्हें आउट करने में विरोधी टीमों के गेंदबाज थक जा रहे हैं. आखिरी 9 पारियों में उनके बल्ले से 4 फिफ्टी और एक शतक निकला है. उनकी आखिरी 9 वनडे पारियां- 49(37), 63(101), 76(84), 18(18), 43(53), 78*(91), 56*(59), 44(68), 119(118) रही हैं.

कितने रन बना चुके हैं मिचेल?

डेरिल मिचेल 56 वनडे में 2491 रन बना चुके हैं. उनका औसत 53.14 का है. अब तक वो 7 शतक और 11 फिफ्टी लगा चुके हैं. वो इस वक्त कीवी टीम के स्टार बैटर्स हैं.

ये भी पढ़ें: Most Test wickets in 2025: इस साल बल्लेबाजों के लिए 'काल' बने ये 5 गेंदबाज, बुमराह रह गए बहुत पीछे

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Daryl Mitchell

Trending news

दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
Jammu Kashmir
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
Bhavnagar Murder
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
India Sri Lanka Ties
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
Bihar Chunav Results
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?