ICC World Test Championship Final के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देगा ये बल्लेबाज

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच जून के महीने में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का फाइनल (ICC World Test Championship Final) खेला जाएगा. साउथैम्पटन में होने वाले इस मुकाबले के बाद एक क्रिकेटर इंटरनेशनल लेवल पर पर नजर नहीं आएगा.

न्यूजीलैंड (New Zealand) के विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग (BJ Watling) ने ऐलान किया है कि भारत के खिलाफ खेले जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का फाइनल (ICC World Test Championship Final) बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे.

The curtain is set to come down on the career of one of New Zealand’s most widely respected cricketers, with wicket-keeper @B_Jwatling to retire from all cricket after the upcoming Test tour of England. #ENGvNZ #WTC21 https://t.co/XZxj8MDB7X

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) May 11, 2021