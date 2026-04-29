Women’s T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, एक साथ संन्यास लेंगी ये 3 दिग्गज खिलाड़ी

Women's T20 World Cup 2026 New Zealand Squad: ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 12 जून 2026 से इंग्लैंड में हो रही है. टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. आइए जानते हैं डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम में इस बार किन खिलाड़ियों को जगह मिली है.
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Women's T20 World Cup 2026 New Zealand Squad: जून में होने वाले ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मंच तैयार है. 12 टीमों के बीच होने जा रहे इस मेगा टूर्नामेंट के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. न्यूजीलैंड की टीम मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतरेगी. टीम में उन 3 दिग्गज खिलाड़ियों को भी जगह मिली है, जो इस टूर्नामेंट के बाद संन्यास ले लेंगी. मतलब तीनों ही दिग्गजों का यह आखिरी टूर्नामेंट होगा. इनमें सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और ली ताहुहू का नाम शामिल है, जो सालों से न्यूजीलैंड की महिला टीम का मजबूत स्तंभ रही हैं.
सोफी डिवाइन और सूजी बेट्स का कद महिला क्रिकेट में इतना बड़ा है कि ये दोनों 2009 में हुए पहले टी20 वर्ल्ड कप से अब तक सभी संस्करणों का हिस्सा रही हैं.
(@cricketcomau) April 29, 2026
टीम के ऐलान पर हेड कोच बेन सॉयर ने कहा 'हमारे तीन सबसे सीनियर खिलाड़ियों का एक ही टूर्नामेंट में करियर खत्म करना एक दुर्लभ और खास मौका है. इन तीनों ने न केवल न्यूजीलैंड क्रिकेट बल्कि वैश्विक स्तर पर खेल को बहुत कुछ दिया है.'
(@ICC) April 29, 2026
डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड की कमान स्टार ऑलराउंडर एमेलिया केर के हाथों में होगी. टीम में अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है.
नेन्सी पटेल और इज़ी शार्प अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगी. इज़ी शार्प ने 2023 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की कप्तानी की थी और अब वह सीनियर वर्ल्ड कप में जलवा बिखेरने को तैयार हैं. ब्री इलिंग और पॉली इंग्लिस भी अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगी.
एमेलिया केर (कप्तान), सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, फ्लोरा डेवोनशायर, इज़ी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, जेस केर, रोज़मेरी मैयर, नेन्सी पटेल, जॉर्जिया प्लिमर, इज़ी शार्प और ली ताहुहू.
न्यूजीलैंड की टीम टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप-2 का हिस्सा है. यह टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला जाएगा. न्यूजीलैंड की टीम 14 जून को साउथैम्प्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करेगी. श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की टीमें उनके ग्रुप का हिस्सा हैं.
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