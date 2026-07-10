NGT का बड़ा एक्शन: देश के इन 3 फेमस क्रिकेट स्टेडियमों में खेलों पर रोक, जानिए क्या है मामला?

National Green Tribunal: देश में गहराते जल संकट के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके तहत रायपुर, जयपुर और मुंबई के तीन प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. एनजीटी ने यह कदम भूजल संरक्षण और मैदानों के रखरखाव में ट्रीटेड सीवेज वॉटर के इस्तेमाल से जुड़े नियमों की लगातार अनदेखी करने पर उठाया है.
जिन स्टेडियमों पर यह गाज गिरी है, उनमें रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, मुंबई का डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, जबकि जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम शामिल है. ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि इन स्टेडियमों में अगली सुनवाई तक बिना अदालत की अनुमति के कोई भी खेल आयोजन नहीं किया जा सकेगा.
दरअसल, यह पूरा मामला स्टेडियमों के रखरखाव में भूजल के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने और उसकी जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के ट्रीटेड पानी का उपयोग करने से जुड़ा है.
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने यह सख्त आदेश एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. अदालत ने पाया कि एनजीटी और सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी (CGWA) द्वारा बार-बार नोटिस जारी किए जाने, चेतावनी देने और हर्जाना लगाए जाने के बावजूद इन तीनों स्टेडियमों ने पानी के इस्तेमाल को लेकर कोई जवाब या रिपोर्ट दाखिल नहीं की.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने कहा, 'यह मुद्दा भूजल दोहन, शोधित सीवेज (STP) पानी के उपयोग और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के जरिए भूजल पुनर्भरण (Recharge) से जुड़ा एक बेहद गंभीर पर्यावरणीय मामला है. देश के अलग-अलग हिस्सों में पानी की किल्लत को देखते हुए हम सभी स्टेडियमों से सहयोग और सुधारात्मक कदम उठाने की उम्मीद करते हैं.' लगातार अनदेखी के बाद ट्रिब्यूनल ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा कि ये तीनों स्टेडियम अगली सुनवाई तक एनजीटी की अनुमति के बिना अपने मैदान पर कोई भी खेल गतिविधि आयोजित नहीं कर सकेंगे.
यह पूरा मामला अप्रैल 2021 के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसमें एनजीटी ने खेल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, बीसीसीआई (BCCI) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को मिलकर स्टेडियमों में भूजल निकासी को नियंत्रित करने के नियम बनाने के निर्देश दिए थे.
इस मामले में कुल 22 स्टेडियमों को नोटिस दिया गया था, जिनमें से ज्यादातर ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन रायपुर, जयपुर और मुंबई के इन तीन स्टेडियमों ने निर्देशों का पालन नहीं किया. अब एनजीटी ने CGWA को बाकी स्टेडियमों की रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को तय की है.