Add Zee Business As A Preferred Source
App

ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेगा नया बल्लेबाज, निक मैडिन्सन स्वदेश लौटे, स्टीव स्मिथ की फिटनेस पर संशय

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मुकाबलों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है. निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को एक नया ओपनर मिलेगा. निक मैडिन्सन और बैकअप विकेटकीपर सैम हार्पर को टीम से रिलीज कर दिया गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 26, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 10:51 PM IST
ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेगा नया बल्लेबाज, निक मैडिन्सन स्वदेश लौटे, स्टीव स्मिथ की फिटनेस पर संशय
Image Credit: निक मैडिन्सन.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कुशीनगर में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती, रामायण के आदर्शों को अपनाने की अपील
2
3
4
5