IPL 2026: लखनऊ के लिए हर मैच में विलेन बन रहा 21 करोड़ का ये खिलाड़ी, गहरे जख्म की तरह दे रहा दर्द

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर काबिज है. IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम के अभी तक 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक हो गए हैं. IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का एक क्रिकेटर, जिसकी सैलरी 21 करोड़ रुपये है, वह उसके लिए लगभग हर मैच में विलेन बनता जा रहा है. यह क्रिकेटर एक गहरे जख्म की तरह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को दर्द दे रहा है.

लखनऊ के लिए विलेन बन रहा 21 करोड़ का ये खिलाड़ी

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का 21 करोड़ का यह खिलाड़ी IPL 2026 सीजन में अभी तक एक भी 21 रन वाली पारी नहीं खेल सका है. हम बात कर रहे हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन की. टी20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज माने जाने वाले निकोलस पूरन का बल्ला IPL 2026 में शांत है. IPL 2026 सीजन के 4 मैचों की 4 पारियों में निकोलस पूरन के बल्ले से महज 41 रन आए हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 19 रन है.

गहरे जख्म की तरह दे रहा दर्द

निकोलस पूरन मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अकेले दम पर विपक्षी टीम पर दबदबा बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं. निकोलस पूरन लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए कई बार पिछले सीजन और उसके पहले ऐसा कर भी चुके हैं, लेकिन IPL 2026 में उनका बल्ला पूरी तरह शांत है. निकोलस पूरन की नाकामी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की परेशानी का कारण बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम के लिए बना बड़ी कमजोरी

निकोलस पूरन की निराशाजनक फॉर्म की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का मिडिल ऑर्डर अचानक बेहद कमजोर नजर आ रहा है. दूसरे युवा बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे वे ज्यादातर मौकों पर दबाव नहीं झेल पा रहे हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) IPL 2026 सीजन के 4 मैचों में 2 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है. यह आंकड़ा और निराशाजनक हो सकता था, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकुल चौधरी की यादगार पारी नहीं आई होती. ऐसे में अगर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को आगामी मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनानी है, तो निकोलस पूरन का फॉर्म में लौटना बेहद जरूरी है.

21 करोड़ है सैलरी

निकोलस पूरन को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने साल 2023 में 16 करोड़ में खरीदा था और IPL 2025 से पहले 21 करोड़ में रिटेन किया था. IPL 2025 में 14 मैचों में 196.25 की स्ट्राइक रेट से 524 रन बनाने वाले निकोलस पूरन ने अपने IPL करियर के 94 मैचों में 14 अर्धशतक लगाते हुए 32.87 की औसत से 2,334 रन बनाए हैं. निकोलस पूरन का ओवरऑल स्ट्राइक रेट 166.12 है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आईपीएल 2026 में बेहतर करे, इसके लिए निकोलस पूरन का फॉर्म में लौटना जरूरी है. निकोलस पूरन जो कर सकते हैं, वो लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सकता.