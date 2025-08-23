ये बल्लेबाज कप्तान... महिला वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत
Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:37 PM IST
महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत और इंग्लैंड ने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है. अब इस ICC टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश ने भी अपनी टीम की घोषणा कर दी है. बांग्लादेश की इस 15 सदस्यीय टीम की कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज निगार सुल्ताना जोती हैं. वहीं, एक 28 साल की क्रिकेटर को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है. यह महिला वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा.

बांग्लादेश की टीम का ऐलान

2025 महिला वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी 15 सदस्यीय मजबूत टीम का ऐलान कर दिया है. टीम की कप्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज निगार सुल्ताना जोती करेंगी, जो बांग्लादेश की उन तीन महिला खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 1000 से अधिक वनडे रन बनाए हैं. बांग्लादेश की टीम 2 अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी. टीम की कमान एक बार फिर निगार सुल्ताना के हाथों में है और उनके नेतृत्व में टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है. टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है.

ये भी पढ़ें: वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ा ऐलान, इन शहरों में होंगे 44 मैच, फैंस नोट कर लें वेन्यू

इस खिलाड़ी को पहली बार ODI टीम में एंट्री

इस टीम में कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है, जिसमें सबसे खास नाम विकेटकीपर-बल्लेबाज रुब्या हैदर झेलिक का है. उन्हें पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है. 1997 में जन्मीं झेलिक ने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया था और अब तक 6 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9.66 की औसत से 58 रन बनाए हैं. घरेलू क्रिकेट में वह खुलना और बारिसाल डिविजन का प्रतिनिधित्व करती हैं.

ये भी पढ़ें: 16 मैच में 100 विकेट... इंटरनेशनल क्रिकेट में अमर रहेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड! कौन था खूंखार गेंदबाज? खेले कुल 18 मैच

बांग्लादेश टीम के लिए कुछ अनुभवी और युवा खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकती हैं. अनुभवी बाएं हाथ की स्पिनर नाहिदा अख्तर, लेग-स्पिनर फाहिमा खातून और युवा जोड़ी शोर्ना अख्तर और मरुफा अख्तर से इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है. बांग्लादेश ने 2022 में न्यूजीलैंड में खेले गए अपने पहले वनडे वर्ल्ड कप में कप्तान जोती के नेतृत्व में 7वां स्थान हासिल किया था.

वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम

निगार सुल्ताना जोती (कप्तान), नाहिदा अख्तर, फरगाना हक, रुब्या हैदर झेलिक, शरमीन अख्तर सुप्ता, शोभना मोस्टरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, रबेया खान, मरुफा अख्तर, फरीहा इस्लाम तृष्णा, संजीदा अख्तर मघला, निशिता अख्तर निशी और सुमैया अख्तर.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया.

Women's World Cup 2025 bangladesh cricket team

