Advertisement
trendingNow13158207
Hindi Newsक्रिकेटबुरे सपने जैसी शुरुआत... हार्दिक पांड्या की जोरदार धुनाई, अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने वानखेड़े स्टेडियम में कूट डाला

बुरे सपने जैसी शुरुआत... हार्दिक पांड्या की जोरदार धुनाई, अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने वानखेड़े स्टेडियम में कूट डाला

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे और डेब्यू करने वाले फिन एलन ने वानखेड़े स्टेडियम में तूफान ला दिया. मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 26 रन कूटकर केकेआर ने विस्फोटक शुरुआत की.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अजिंक्य रहाणे और हार्दिक पांड्या. Photo Credit: BCCI
अजिंक्य रहाणे और हार्दिक पांड्या. Photo Credit: BCCI

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: 29 मार्च 2026 को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच खेले गए मुकाबले में एक ऐसा ओवर देखने को मिला, जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया. केकेआर के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे फिन एलन ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हार्दिक के लिए उनके स्पेल का यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं था.

हार्दिक के दूसरे ओवर में केकेआर के बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और कुल 26 रन बटोर लिए. कोलकाता की पारी का यह चौथा और हार्दिक का दूसरा ओवर था. पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपने इरादे साफ कर दिए. हार्दिक ने रहाणे को लेग स्टंप पर बॉल डाली, जिसे केकेआर के कप्तान ने बड़ी खूबसूरती से फ्लिक करते हुए लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया. इसके बाद अगली ही गेंद पर हार्दिक ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींची, लेकिन वह फिर से लेग स्टंप की ओर थी. रहाणे ने इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया. इन दो गेंदों ने ही हार्दिक और मुंबई इंडियंस को पूरी तरह दबाव में ला दिया.

फिन एलन ने दिखाई अपनी क्लास

Add Zee News as a Preferred Source

रहाणे द्वारा लिए गए लेग बाई के एक रन के बाद स्ट्राइक पर आए न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने हार्दिक पर प्रहार किया. ओवर की चौथी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की ओर चौका बटोरा. इसके बाद हार्दिक ने दबाव में एक वाइड गेंद फेंकी. अगली वैध गेंद पर एलन ने एक करारा स्ट्रेट ड्राइव लगाया. इस चौके के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर केवल 4 ओवर के भीतर ही 50 रनों के पार पहुंच गया.

ये भी पढ़ें: रोहित ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, IPL में पहली बार किया ये करिश्मा, रैना और धोनी भी पीछे

हार्दिक की रणनीति नाकाम

ओवर की आखिरी गेंद पर भी एलन नहीं रुके. उन्होंने हार्दिक की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के पास से चौके के लिए दिशा दिखा दी. इस ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी दिशाहीन नजर आई. उन्होंने कुल 26 रन लुटाए. उन्होंने अपने शुरुआती दो ओवरों में कुल 29 रन दे दिए.

ये भी पढ़ें: IPL में सबसे बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त... KKR के दिग्गज ने रचा इतिहास, पहना नंबर-1 का ताज

एलन और ग्रीन नहीं खेल पाए बड़ी पारी

कोलकाता के लिए कप्तान रहाणे और एलन ने पहले विकेट के लिए 5.2 ओवरों में 69 रन की साझेदारी की. पिछले सीजन में टीम के ओपनर्स एक भी अर्धशतकीय साझेदारी नहीं कर पाए थे. इस बार पहले ही मैच में ऐसा हो गया. एलन जबरदस्त शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. वह 17 गेंद पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए. शार्दुल ठाकुर की गेंद पर तिलक वर्मा ने उनका कैच लिया. उनके बाद क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन 10 गेंद पर 18 रन ही बना सके. शार्दुल की बॉल पर शेरफेन रदरफोर्ड ने उनका कैच लपका. ग्रीन को कोलकाता ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. वह पहले मैच में बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Hardik Pandyamumbai indians

Trending news

90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
Haryana news
90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
West Bengal elections 2026
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
National News
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
Punjab news in hindi
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
Telangana News in Hindi
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
Durga idol
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA