बुरे सपने जैसी शुरुआत... हार्दिक पांड्या की जोरदार धुनाई, अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने वानखेड़े स्टेडियम में कूट डाला

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: 29 मार्च 2026 को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच खेले गए मुकाबले में एक ऐसा ओवर देखने को मिला, जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया. केकेआर के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे फिन एलन ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हार्दिक के लिए उनके स्पेल का यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं था.

हार्दिक के दूसरे ओवर में केकेआर के बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और कुल 26 रन बटोर लिए. कोलकाता की पारी का यह चौथा और हार्दिक का दूसरा ओवर था. पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपने इरादे साफ कर दिए. हार्दिक ने रहाणे को लेग स्टंप पर बॉल डाली, जिसे केकेआर के कप्तान ने बड़ी खूबसूरती से फ्लिक करते हुए लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया. इसके बाद अगली ही गेंद पर हार्दिक ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींची, लेकिन वह फिर से लेग स्टंप की ओर थी. रहाणे ने इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया. इन दो गेंदों ने ही हार्दिक और मुंबई इंडियंस को पूरी तरह दबाव में ला दिया.

फिन एलन ने दिखाई अपनी क्लास

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रहाणे द्वारा लिए गए लेग बाई के एक रन के बाद स्ट्राइक पर आए न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने हार्दिक पर प्रहार किया. ओवर की चौथी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की ओर चौका बटोरा. इसके बाद हार्दिक ने दबाव में एक वाइड गेंद फेंकी. अगली वैध गेंद पर एलन ने एक करारा स्ट्रेट ड्राइव लगाया. इस चौके के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर केवल 4 ओवर के भीतर ही 50 रनों के पार पहुंच गया.

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हार्दिक की रणनीति नाकाम

ओवर की आखिरी गेंद पर भी एलन नहीं रुके. उन्होंने हार्दिक की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के पास से चौके के लिए दिशा दिखा दी. इस ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी दिशाहीन नजर आई. उन्होंने कुल 26 रन लुटाए. उन्होंने अपने शुरुआती दो ओवरों में कुल 29 रन दे दिए.

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एलन और ग्रीन नहीं खेल पाए बड़ी पारी

कोलकाता के लिए कप्तान रहाणे और एलन ने पहले विकेट के लिए 5.2 ओवरों में 69 रन की साझेदारी की. पिछले सीजन में टीम के ओपनर्स एक भी अर्धशतकीय साझेदारी नहीं कर पाए थे. इस बार पहले ही मैच में ऐसा हो गया. एलन जबरदस्त शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. वह 17 गेंद पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए. शार्दुल ठाकुर की गेंद पर तिलक वर्मा ने उनका कैच लिया. उनके बाद क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन 10 गेंद पर 18 रन ही बना सके. शार्दुल की बॉल पर शेरफेन रदरफोर्ड ने उनका कैच लपका. ग्रीन को कोलकाता ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. वह पहले मैच में बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए.