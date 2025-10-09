22 साल के विस्फोटक ऑलराउंडर को विदेशों के लिए तैयार कर रहा भारत, गिल ने दिल्ली टेस्ट से पहले किया खुलासा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार से सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जाएगा. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली टेस्ट से पहले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पर बात की. इस ऑलराउंडर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया है. वह लंबे समय से लिमिटेड ओवर में नहीं खेल पाए हैं. इस दौरान उन्होंने टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है. नीतीश अब वनडे में कमाल दिखाना चाहेंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा.

नीतीश की जमकर तारीफ

शुभमन गिल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''टीम मैनेजमेंट नीतीश रेड्डी को घरेलू सीरीज में ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहता है ताकि विदेशी दौरों के लिए उनकी तैयारी बेहतर हो सके. जब हम विदेश जाते हैं, तो हमें तीसरे या चौथे सीम गेंदबाजी विकल्प के लिए संघर्ष करना पड़ता है. खासकर, तेज गेंदबाजों की मददगार पिचों पर. हमें लगता है कि अगर हम उसे सिर्फ विदेश में ही खिलाएं तो यह उसके साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि इससे उसे ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, खासकर अगले एक-डेढ़ साल में, क्योंकि हम भारत के बाहर ज्यादा मैच नहीं खेल रहे हैं.''

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया में काम आएंगे नीतीश रेड्डी

गिल ने कहा, "एक ऐसा खिलाड़ी होना जो हमारे लिए एक दिन में 10-15 ओवर गेंदबाजी कर सके और साथ ही बल्लेबाजी भी कर सके बेहद अहम है. ऑस्ट्रेलिया में रेड्डी ने शानदार बल्लेबाजी की. उसमें निश्चित रूप से काफी क्षमता और संभावना हैं. इसलिए, हम उसे भारत में ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका देना चाहते हैं. मैच और परिस्थिति के अनुसार, हमें लगता है कि वह ऊपरी क्रम में या निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकता है, हम इसे ध्यान में रखेंगे."

ये भी पढ़ें: अटूट रिकॉर्ड: टेस्ट में लगातार 16 घंटे तक बैटिंग करने वाला सूरमा, अंगद की तरह क्रीज पर जमा दिए थे पैर

ऑस्ट्रेलिया में लगाया था शतक

भारतीय टीम मैनेजमेंट शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका गेंद और बल्ले से मिला-जुला प्रदर्शन रहा था. नीतीश ने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया था. टीम इंडिया मैनेजमेंट उनसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ज्यादा योगदान चाहता है और इसी वजह से उन्हें अधिक मौका देना चाहता है. पहले टेस्ट में नीतीश को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था जबकि गेंदबाजी में सिर्फ 4 ओवर ही उन्होंने किए थे. ऐसे में दिल्ली टेस्ट में उनके प्रदर्शन पर टीम मैनेजमेंट की नजर रहेगी.