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Video: क्या मैच, क्या मीडिया... मां के आगे सब फेल! जीत के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने यूं लूट ली महफिल

भारत बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मां का फोन उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही रोक दी. इस दिल छू लेने वाले पल और टीम इंडिया की शानदार जीत की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 14, 2026, 05:21 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:21 AM IST
Video: क्या मैच, क्या मीडिया... मां के आगे सब फेल! जीत के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने यूं लूट ली महफिल
Image Credit: नीतीश कुमार रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मां का कॉल उठाया. Picture Credit: ScreenGrab

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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