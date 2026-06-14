Nitish Kumar Reddy Mother's Call: भारत ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. भारत की जीत के बाद यह मैच एक बेहद भावुक पल की वजह से सुर्खियों में आ गया. धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी मां का अचानक फोन आया और उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी.
इस युवा खिलाड़ी ने विनम्रतापूर्वक पत्रकारों से एक पल का समय मांगा और अपनी मां का फोन उठाया. उन्होंने अपनी मां से तेलुगु में बात की और उनसे कहा कि वह 5 मिनट में वापस फोन करेंगे. यह प्यारा पल प्रशंसकों के बीच तुरंत वायरल हो गया, जो अंतरराष्ट्रीय सफलता के बाद भी उनके अपने परिवार और जड़ों से जुड़ाव को दर्शाता है. बीसीसीआई ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, ''पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतजार कर सकती है, लेकिन मां का फोन बिल्कुल नहीं.''
The post-match presser can wait but a call from Mom simply cannot #TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @NKReddy07 pic.twitter.com/23OUBNZvYH
— BCCI (@BCCI) June 13, 2026
मैदान पर भारत ने अफगानिस्तान पर अपना दबदबा जारी रखा और 7 विकेट से एक और ठोस जीत दर्ज की. लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने 46 रनों की शुरुआती साझेदारी की. हालांकि एक गलतफहमी के कारण रोहित 16 गेंद पर 16 रन आउट हो गए, लेकिन गिल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और नाबाद 84 रन बनाए.
ईशान किशन ने भी 22 गेंदों में 34 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर टीम को जरूरी गति दी. अंत में केएल राहुल ने महज 19 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाकर खेल को खत्म किया. अफगानिस्तान के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे और उनके प्रमुख गेंदबाज राशिद खान को केवल एक सफलता मिली.
इससे पहले बारिश के कारण मैच को 25-25 ओवरों का कर दिया गया. अफगान टीम के लिए रहमनुल्लाह गुरबाज ने 51 गेंद पर 102 रनों की पारी खेली. अफगानिस्तान की पूरी टीम 24.5 ओवरों में 194 रनों पर सिमट गई. नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंद के साथ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने 4 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उनके अलावा डेब्यू करने वाले दो खिलाड़ियों ने भी शानदार बॉलिंग की. तेज गेंदबाज गुरनूर बरार और स्पिनर हर्ष दुबे ने 3-3 विकेट लिए.