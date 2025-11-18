गुवाहाटी टेस्ट में शुभमन की जगह खेलेंगे नीतीश रेड्डी? अचानक टीम में एंट्री, प्लेइंग 11 में होंगे 2 बड़े बदलाव!

India vs South Africa 2nd Test: कोलकाता में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर है. दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. ऊपर से कप्तान शुभमन गिल के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. चयनकर्ता ने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया है.
India vs South Africa 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. कोलकाता में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर है. ऊपर से कप्तान शुभमन गिल के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. चयनकर्ता ने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया है. रिपोर्ट की मानें तो नीतीश को शुभमन के बैकअप के रूप में जगह मिली है.
कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए टेस्ट में बैटिंग के दौरान शुभमन गिल को गर्दन में कुछ तकलीफ हुई थी, जिसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए. वो उसके बाद दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आए और दूसरी इनिंग में भी टीम 10 बल्लेबाजों के साथ खेली. हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार को पुष्टि की थी कि गिल की स्थिति का अभी भी आकलन किया जा रहा है।
अगर शुभमन गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेले तो ये भारत के लिए बड़ा झटका होगा. कप्तानी से ज्यादा टीम इंडिया उनकी बल्लेबाजी मिस करेगी. रिपोर्ट के अनुसार इस स्थिति में नीतीश कुमार रेड्डी प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जा सकते हैं जो टीम के साथ जुड़ गए हैं और कोलकाता में प्रैक्टिस कर रहे हैं.
22 नवंबर से गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन में एक और बड़ा बदलाव कर सकती है. हेड कोच गौतम गंभीर स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल की जगह एक अतिरिक्त बल्लेबाज को उतार सकते हैं. साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से किसी एक को मौका मिल सकता है. कोलकाता टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर नंबर-3 पर खेले थे. अगर सुदर्शन या पडिक्कल में से कोई एक खेलता है तो सुंदर फिर से निचले क्रम में बल्लेबाजी करते दिख सकते हैं.
केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन/देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल/नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
