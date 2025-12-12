Advertisement
trendingNow13038483
Hindi Newsक्रिकेटW,W,W... भारत के खूंखार ऑलराउंडर ने हैट्रिक लेकर मचाई तबाही, पिच पर बल्लेबाजों में पैदा कर दी दहशत

W,W,W... भारत के खूंखार ऑलराउंडर ने हैट्रिक लेकर मचाई तबाही, पिच पर बल्लेबाजों में पैदा कर दी दहशत

भारत के स्टार ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी इन दिनों सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में तूफान मचा रहे हैं. नीतीश रेड्डी ने शुक्रवार को पुणे की DY पाटिल एकेडमी में आंध्र के लिए खेलते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ टी20 मैच में हैट्रिक ली है. बता दें कि नीतीश रेड्डी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 12, 2025, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

W,W,W... भारत के खूंखार ऑलराउंडर ने हैट्रिक लेकर मचाई तबाही, पिच पर बल्लेबाजों में पैदा कर दी दहशत

भारत के स्टार ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी इन दिनों सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में तूफान मचा रहे हैं. नीतीश रेड्डी ने शुक्रवार को पुणे की DY पाटिल एकेडमी में आंध्र के लिए खेलते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ टी20 मैच में हैट्रिक ली है. बता दें कि नीतीश रेड्डी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर खेल रहे हैं. ऐसे में नीतीश रेड्डी सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान तहलका मचा रहे हैं.

भारत के खूंखार ऑलराउंडर ने हैट्रिक लेकर मचाई तबाही

भारतीय ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैच में हर्ष गवली, हरप्रीत भाटिया और रजत पाटीदार को लगातार तीन गेंदों पर आउट किया. इस मैच में मध्यप्रदेश की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और आंध्र की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. आंध्र की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 112 रन पर ढेर हो गई. मध्य प्रदेश के ऑफ स्पिनर शिवम शुक्ला ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. वहीं, आंध्र की टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए. इसके अलावा नीतीश रेड्डी ने 27 गेंद पर 25 रन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

95 गेंद पर जड़ दिए 171 रन, 14 साल के 'हिटमैन' ने उगली आग, ठोक डाले 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6

नीतीश रेड्डी ने पिच पर बल्लेबाजों में पैदा कर दी दहशत

113 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मध्य प्रदेश की टीम को तीसरे ही ओवर में आंध्र के सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने एक के बाद एक लगातार तीन बड़े झटके दे दिए. नीतीश रेड्डी ने मध्य प्रदेश की पारी के तीसरे ही ओवर में चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर लगातार तीन विकेट चटकाकर हैट्रिक पूरी कर ली. नीतीश रेड्डी ने इस दौरान हर्ष गवली (5), हरप्रीत भाटिया (0) और रजत पाटीदार (0) को आउट कर दिया. नीतीश रेड्डी ने हैट्रिक लेकर मध्य प्रदेश के खेमे में दहशत पैदा कर दी. लग रहा था कि आंध्र की टीम 113 रन के लक्ष्य का बचाव कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

मध्य प्रदेश की टीम ने 4 विकेट से जीता मैच

मध्य प्रदेश की टीम ने 17.3 ओवर में 6 विकेट पर 113 रन बनाते हुए 4 विकेट से यह मैच जीत लिया. मध्य प्रदेश की तरफ से ऋषभ चौहान ने सबसे ज्यादा 47 रन की पारी खेली. इसके अलावा राहुल बाथम ने 32 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए. आंध्र की टीम के लिए नीतीश रेड्डी ने 3 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Nitish Kumar Reddy

Trending news

खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
Lok Sabha E-Cigarette
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
Goa nightclub fire case
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
goa nightclub
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
Shivraj Patil
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?