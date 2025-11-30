41 गेंद, 76 रन...नीतीश राणा ने तूफानी फिफ्टी से मचाई खलबली, दिल्ली ने सौराष्ट्र को हराया

Syed Mushtaq Ali Trophy: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रविवार को ग्रुप डी के एक मुकाबले में दिल्ली ने सौराष्ट्र को 10 रन से हरा दिया. दिल्ली की इस जीत में कप्तान नितीश राणा की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी की अहम भूमिका रही. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 4 विकेट पर 207 रन बनाए. सौराष्ट्र की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन ही बना सकी और उसे मैच में हार का सामना करना पड़ा.

नीतीश ने की विस्फोटक बैटिंग

दिल्ली के कप्तान नितीश राणा ने 41 गेंद पर 7 छक्के और 3 चौकों की मदद से 76 रन की पारी खेली. इसके अलावा यश धुल ने 30 गेंद पर 47, आयुष बडोनी ने 25 गेंद पर 33, हिम्मत सिंह ने 6 गेंद पर नाबाद 18, और अनुज रावत ने 8 गेंद पर नाबाद 17 रन बनाए. नीतीश राणा ने इस घरेलू सीजन में फिर से दिल्ली टीम में बतौर कप्तान वापसी की है. पिछले सीजन वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे. सौराष्ट्र के लिए कप्तान जयदेव उनादकट, चिराग जानी, धर्मेंद्र सिंह जडेजा और पार्श्वराज राणा ने 1-1 विकेट लिए.

प्रेरक मांकड़ की फिफ्टी बेकार

208 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी सौराष्ट्र ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन अंत में 10 रन से पीछे रह गई. सौराष्ट्र 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन ही बना सकी. सौराष्ट्र के लिए प्रेरक मांकड़ ने 28 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 50 रन बनाए. इसके अलावा हार्विक देसाई ने 19 गेंद पर 32, पार्श्वराज राणा ने 23 गेंद पर 24, रुचिर अहीर ने 21 गेंद पर 39 और लकी राज वघेला ने 7 गेंद पर 23 रन बनाए.

सुयश शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच

लकी राज और रुचिर ने आखिरी ओवरों में सौराष्ट्र को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की लेकिन उनका प्रयास असफल रहा. दिल्ली के लिए सुयश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए. सुयश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. दिल्ली ने इससे पहले पिछले मैच में तमिलनाडु को हराया था.