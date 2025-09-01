नीतीश राणा ने फिर मचाया तूफान...फाइनल में कर दी रनों की बारिश, उठा ली DPL 2025 की ट्रॉफी

DPL 2025 Final: नीतीश राणा की टीम वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2025 का खिताब जीत लिया है. रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल में वेस्ट दिल्ली लायंस ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को छह विकेट से मात दी. इस जीत के हीरो एक बार फिर कप्तान नीतीश रहे. उन्होंने 79 रनों की नाबाद मैच-विनिंग पारी खेलकर अपनी टीम को पहली बार चैंपियन बनाया.

नीतीश राणा ने दिखाया दम

174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट दिल्ली लायंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सेंट्रल दिल्ली किंग्स के गेंदबाज सिमरजीत सिंह और अरुण पुंडीर ने जल्दी-जल्दी विकेट लेकर लायंस को 5वें ओवर में 48/3 के स्कोर पर मुश्किल में डाल दिया. ऐसे बड़े फाइनल के दबाव में कप्तान राणा ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने मयंक गुसैन के साथ मिलकर 42 रनों की साझेदारी की. गुसैन (11 गेंदों पर 15 रन) के आउट होने के बाद राणा ने अपनी पारी को संभालना जारी रखा.

नीतीश को मिला शौकीन का साथ

इसके बाद नीतीश राणा को ऋतिक शौकीन का साथ मिला. दोनों ने मिलकर बिना किसी और नुकसान के पारी को आगे बढ़ाया. शौकीन ने 27 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाकर एक छोर संभाला, जबकि राणा ने आक्रामक अंदाज़ में रन बनाते हुए टीम को जीत की ओर ले गए. उनकी अटूट साझेदारी ने किंग्स के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से खत्म कर दिया और लायंस को जीत दिलाई. नीतीश ने अपनी 49 गेंदों की पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 161.22 का रहा.

किंग्स की शानदार वापसी रही बेअसर

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स की शुरुआत भी खराब रही और एक समय उनका स्कोर 78/6 था. वेस्ट दिल्ली लायंस पूरी तरह से मैच पर हावी दिख रही थी. यहां से युगल सैनी और प्रांशु विजयरान ने मिलकर मैच का रुख मोड़ दिया. दोनों ने सातवें विकेट के लिए 78 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. युगल ने 48 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली, जबकि प्रांशु ने सिर्फ 24 गेंदों में 50 रन बनाए. उनकी तेज पारी ने किंग्स को 20 ओवरों में 173/7 का एक मजबूत स्कोर बनाने में मदद की, लेकिन यह उनकी हार को टालने के लिए काफी नहीं था.

गेंदबाजी में भी नीतीश का कमाल

वेस्ट दिल्ली के लिए मनन भारद्वाज (3 ओवरों में 2/11) और शिवांक वशिष्ठ (2 ओवरों में 2/12) ने बेहतरीन गेंदबाजी की. वहीं, कप्तान नीतीश राणा ने भी अपनी गेंदबाजी में 4 ओवरों में सिर्फ 16 रन देकर एक अहम विकेट लिया.