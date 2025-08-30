नीतीश की आंधी के सामने उड़ा दिग्वेश का नोटबुक, मैच के दौरान दोनों के बीच कहासुनी, वीडियो वायरल
वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नीतीश राणा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. इसी बीच साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी और उनके बीच तिखी नोकझोक देखने को मिली. यही नहीं दोनों की बीच बात इतनी बढ़ गई कि अंपायर को बीच-बचाव करने के लिए आना पड़ा. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:06 AM IST
दिल्ली प्रीमियर लीग का एलिमिनेटर मैच वेस्ट दिल्ली लायंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के बीच खेला गया. दिल्ली प्रिमियर लीग अपने अंतिम स्टेज में हैं. ऐसे में ये मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम होने वाला था. वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नीतीश राणा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. इसी बीच साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी और उनके बीच तिखी नोकझोक देखने को मिली. यही नहीं दोनों की बीच बात इतनी बढ़ गई कि अंपायर को बीच-बचाव करने के लिए आना पड़ा. एक समय ऐसा लग रहा था दोनों के बीच मारपीट तक हो सकती है. इस पूरे मामले का विडियो तेजी से इंटरनेट पर फैल रहा है...

नीतीश राणा से भिड़े दिग्वेश राठी
साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बोर्ड पर लगा चुकी थी, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस टीम के कप्तान नीतीश राणा मैदान पर मौजूद थे. इसी बीच साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के स्पिन गेंदबाज अचानक एक गेंद फेंकने से पहले रुक गए. उसके बाद जो वो अगली गेंद फेंकने आए तो वेस्ट दिल्ली के कप्तान नीतीश राणा अलग हट खड़े हो गए.  इसके बाद दोनों की बीच थोड़ी कहा सुनी हो ही रही थी. अगले गेंद पर नीतीश राणा ने रिवर्स स्वीप करते हुए दमदमार चौका जड़ अपने बल्ले को चूमा.  इसके बाद दोनों के बीच जमकर कहा सुनी हुई.  दोनों के बीच नोकझोक बढ़ने पर अंपायर्स को बीच-बचाव करने के लिए आना पड़ा. सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

राणा ने ठोका शतक
ये एलिमिनेटर राउंड काफी ज्यादा रोमांचक रहा.  इसके बाद जो टीम यहां से जीतती उसे क्वालीफायर राउंड के लिए 2 मौके मिलते. ऐसे में ये मैच दोनों ही खेमे के लिए काफी अहम होने वाला था. पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने बोर्ड पर 200 रन लगा दिए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट दिल्ली की टीम के कप्तान नीतीश राणा ने टीम की कमान संभालते हुए मात्र 42 गेंदों में शतक ठोक दिया. अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए नीतीश ने 55 गेंदों में 243.89 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट की बदौलत 134 रनों की नॉटआउट पारी खेल वेस्ट दिल्ली लायंस को इस रोमांचक मैच में जीत दिलाने में कामयाब रहे. अपनी पारी के दौरान राणा ने  15 ताबड़तोड़ छक्के और  8 बाउंडरी लगाए.

आए दिन विवाद में रहते हैं दिग्वेश
आईपीएल 2025 में सनाराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेले जा रहे एक मैच में अभिषेक शर्मा का विकेट लेने के बाद दिग्वेश राठी की उनसे कहासुनी हो गई थी.  अब उनकी नीतीश राणा से बहस को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. इससे पहले वो अपनी नोटबुक सेलीब्रेशन को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे. 

ये भी पढ़ें: दुबई रवाना होने से पहले COE पहुंचे गिल, BCCI की कड़ी गाइडलाइंस, फिटनेस टेस्ट करना होगा पास

 

 

author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

nitish ranaDivgesh Rathi

