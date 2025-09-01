खूंखार क्रिकेटर ने दिखाया हनुमान चालीसा का पावर, इस टूर्नामेंट का बन गया हीरो

दिल्ली प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट को पहली बार अपने नाम किया. टूर्नामेंट के दौरान वेस्ट दिल्ली के कप्तान नीतीश राणा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सबके होश उड़ा दिए. खासकर साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के खिलाफ एलिमिनेटर राउंड में खेली गई उनकी शतकीय पारी को कौन ही भूल पाएगा. उस मैच में नीतीश न केवल विवादों के कारण बल्कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण भी छाए रहे थे. यही नहीं फाइनल मैच में भी उन्होंने अपनी टीम के लिए शानदार पारी खेल टीम को जीताने में अहम योगदान दिया. इसी बीच उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान अपनी बल्लेबाजी का श्रेय हनुमान चालीसा को दिया है.

जेब में रखकर करता हूं बैटिंग

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए डीपीएल 2025 दूसरे क्वालीफायर के दौरान वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नीतीश राणा जीत के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू के दौरान उनके प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जेब से हनुमान चालीसा निकाला और कहा, "मैं इसे बल्लेबाजी करते समय अपनी जेब में रखता हूं ."

टूर्नामेंट के दौरान नीतीश का प्रदर्शन

नीतीश राणा ने दिल्ली प्रीमियर लीग में खेले 11 मैचों की 11 पारियों में 65.89 की दमदार बल्लेबाजी औसत से 393 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट बेहद ही शानदार 181.94 का रहा है. राणा ने 27 चौके और 34 छक्के जड़े. टूर्नामेटं की बेस्ट परफॉर्मेंस एलीमिनेटर राउंड में साउथ दिल्ली के खिलाफ उनकी बेहतरीन शतकिय पारी ने सभी का दिल जीत लिया. राणा ने साउथ दिल्ली के खिलाफ मात्र 55 गेंदों में 134 रनों का नाबाद पारी खेली थी.

दिल्ली ने लहराया फाइनल में परचम

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायसं ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया. इस जीत के नायक कप्तान नीतीश राणा ने फाइनल मुकाबले शानदार 79 रनों का पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और 7 छक्के जड़े. राणा की शानदार पारी की बदौलत वेस्ट दिल्ली लायंस खिताब को पहली बार अपने नाम करने में कामयाब रही.

