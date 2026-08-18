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अर्धशतक ठोक भावुक हुए नीतीश राणा, आसमान की तरफ देख मां को दी श्रद्धांजलि और बहने लगे आंसू, दिल छू लेगा VIDEO

DPL 2026: स्टार बल्लेबाज नीतीश राणा पर पिछले हफ्ते दुखों का पहाड़ टूटा था, जब उनके सिर से मां का साया उठ गया. सोमवार को दिल्ली प्रीमियर लीग के मैच में अर्धशतक जड़कर उन्होंने मां को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान वो काफी भावुक दिखे और अपने आंसू नहीं रोक सके. दिल छु लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 18, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:37 AM IST
अर्धशतक ठोक भावुक हुए नीतीश राणा, आसमान की तरफ देख मां को दी श्रद्धांजलि और बहने लगे आंसू, दिल छू लेगा VIDEO
Image Credit: मां को यादकर भावुक हुए नीतीश राणा (Screengrabs/delhi premier league t20)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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