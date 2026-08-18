अर्धशतक ठोक भावुक हुए नीतीश राणा, आसमान की तरफ देख मां को दी श्रद्धांजलि और बहने लगे आंसू, दिल छू लेगा VIDEO

DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सोमवार (17 अगस्त) को हुए मैच में इमोशनल लम्हा देखने को मिला. वेस्ट दिल्ली लायंस के स्टार बल्लेबाज नीतीश राणा ने 60 रनों की शानदार पारी खेली. फिफ्टी जड़ने के बाद वो काफी भावुक हो गए और आसमान की तरफ देखकर अपनी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देते दिखे. DPL 2026 के बीच नीतीश राणा पर दुखों का पहाड़ टूटा, जब उनके सिर से मां का साया उठ गया. स्टार बल्लेबाज की मां सतीश राणा का पिछले हफ्ते लंबी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया था.
DPL 2026 में सोमवार को वेस्ट दिल्ली लायंस का मुकाबला साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स से हुआ. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में वेस्ट दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का स्कोर खड़ा किया था. नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए नीतीश ने 33 गेंदों पर 60 रनों की तूफानी पारी खेली. जैसे ही उन्होंने 50 का आंकड़ा क्रॉस किया, उन्होंने इस पारी को अपनी मां के नाम समर्पित कर दिया.
DPL ने सोशल मीडिया पर इस भावुक लम्हे का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में जिस गाने का इस्तेमाल किया गया है, वो भी दिल छू लेने वाला है. अर्धशतक जड़ने के बाद नीतीश राणा ने आसमान की तरफ देखा और नम आंखों से मां को याद किया. उन्होंने इमोशन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं सके. उन्हें मैदान पर यूं बेबस देखकर विरोधी टीम के खिलाड़ी भी उनके पास पहुंचे और उन्हें हौसला दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस भी आंसू नहीं रोक पा रहे हैं.
टूर्नामेंट के बीच मां को खोने के कुछ ही दिन बाद मैदान पर लौटे नीतीश राणा ने इस मुकाबले में 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उनकी टीम मैच हार गई. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के ओपनर सनत सांगवान ने विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 54 गेंदों पर 111 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उनके पार्टनर अनमोल शर्मा ने भी 38 गेंदों पर 55 रनों का योगदान दिया. साउथ दिल्ली ने महज 15.2 ओवरों में बिना विकेट गंवाए लक्ष्य का पीछा कर लिया.
दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेल रहे नीतीश राणा लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हैं. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने IPL में भी की बेहतरीन पारियां खेली हैं. आईपीएल 2026 में वो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे. नीतीश राणा IPL में अब तक 127 मुकाबले खेल चुके हैं और 137.71 के स्ट्राइक रेट से 3078 रन बनाए हैं. ओवरऑल उन्होंने 220 टी20 मुकाबले खेले हैं और 5347 रन बनाए हैं. नीतीश राणा भारत के लिए भी दो T20I और एक ODI खेल चुके हैं.