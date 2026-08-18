अर्धशतक ठोक भावुक हुए नीतीश राणा, आसमान की तरफ देख मां को दी श्रद्धांजलि और बहने लगे आंसू, दिल छू लेगा VIDEO

DPL ने सोशल मीडिया पर इस भावुक लम्हे का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में जिस गाने का इस्तेमाल किया गया है, वो भी दिल छू लेने वाला है. अर्धशतक जड़ने के बाद नीतीश राणा ने आसमान की तरफ देखा और नम आंखों से मां को याद किया. उन्होंने इमोशन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं सके. उन्हें मैदान पर यूं बेबस देखकर विरोधी टीम के खिलाड़ी भी उनके पास पहुंचे और उन्हें हौसला दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस भी आंसू नहीं रोक पा रहे हैं.