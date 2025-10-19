टीम इंडिया का तगड़ा 'मास्टरस्ट्रोक', पहली बार वनडे टीम में इस खूंखार क्रिकेटर की करवाई एंट्री, पर्थ में हुआ डेब्यू

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पर्थ में जारी पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. नीतीश रेड्डी को इस फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिला है. विराट कोहली और रोहित शर्मा 223 दिनों के बाद भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में उतरे हैं. पर्थ स्टेडियम में भारतीय टीम तीन ऑलराउंडर और तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरी है. ऐसे में कुलदीप यादव प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सके हैं.

टीम इंडिया का तगड़ा 'मास्टरस्ट्रोक'

टीम इंडिया ने तगड़ा 'मास्टरस्ट्रोक' खेलते हुए नीतीश रेड्डी को पहली बार भारत की वनडे टीम में उतारा है. 22 वर्षीय नीतीश रेड्डी ने नवंबर 2024 में पर्थ के मैदान पर ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था. वह अपने करियर में 9 टेस्ट खेल चुके हैं, जिसमें 29.69 की औसत के साथ 386 रन अपने नाम कर चुके हैं. वहीं, 4 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 90 रन बनाने के साथ 3 विकेट भी हासिल किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विकेट में नमी है

टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, 'विकेट काफी अच्छा लग रहा है, ऊपर थोड़ी नमी है, इसलिए उम्मीद है कि हम इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे.' भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही चुनते. हम अच्छी स्थिति में हैं. हमारे पास एक बेहतरीन संयोजन है.' विराट कोहली और रोहित शर्मा आखिरी बार 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उतरे थे, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम किया था. दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 152 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, टीम इंडिया ने 58 मुकाबलों में बाजी मारी है. इसके अलावा 10 मैच बेनतीजा रहे हैं. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में जीत मिली है. आखिरी बार वनडे में भारत की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर 4 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हुई थी. भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था.

प्लेइंग इलेवन

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.