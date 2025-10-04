Advertisement
Video: नामुमकिन! हवा में 'सुपरमैन' की तरह उड़ा फील्डर, चीते जैसी फुर्ती से लपका 'फ्लाइंग कैच'

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में जारी है. इस मैच के दौरान भारत के फील्डर नीतीश रेड्डी के एक 'करिश्माई कैच' ने क्रिकेट जगत में अचानक सनसनी मचा दी. एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या नीतीश रेड्डी ने दशक का बेहतरीन कैच लपका है.

Oct 04, 2025
IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में जारी है. इस मैच के दौरान भारत के फील्डर नीतीश रेड्डी के एक 'करिश्माई कैच' ने क्रिकेट जगत में अचानक सनसनी मचा दी. एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या नीतीश रेड्डी ने दशक का बेहतरीन कैच लपका है. नीतीश रेड्डी ने हवा में उड़ते हुए एक अद्भुत कैच लपका है. नीतीश रेड्डी के इस कैच का वीडियो जमकर वायरल हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका भी मचाया हुआ है. नीतीश रेड्डी तो चीते जैसे तेज निकले और उन्होंने हवा में उड़ते हुए हैरतअंगेज तरीके से अपना शिकार भी फंसा लिया.

हवा में 'सुपरमैन' की तरह उड़ा फील्डर

दरअसल, ये वाकया वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान आठवें ओवर का है. भारत से पहली पारी में 286 रन से पिछड़ने के बाद वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान आठवें ओवर में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए. मोहम्मद सिराज के इस ओवर की दूसरी गेंद पर वेस्टइंडीज के ओपनर तेगनारायण चंद्रपॉल का नीतीश रेड्डी ने हवा में उछलते हुए एक अद्भुत कैच पकड़ लिया. मोहम्मद सिराज की गेंद पर तेगनारायण चंद्रपॉल ने पुल शॉट खेला, लेकिन स्क्वायर लेग पर नीतीश रेड्डी ने 'सुपरमैन' के अंदाज में हवा में उड़कर अपना शिकार फंसा लिया.

वीडियो ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

नीतीश रेड्डी के इस कैच का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है. 'सुपरमैन' नीतीश रेड्डी का चमत्कार देख दुनिया हैरान रह गई. तेगनारायण चंद्रपॉल 23 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ एक चौका ही लगाया. तेगनारायण चंद्रपॉल भारत के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में भी फ्लॉप रहे थे. तेगनारायण चंद्रपॉल पहली पारी में 11 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर आउट हो गए थे. तेगनारायण चंद्रपॉल वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं.

भारत जीत के बेहद करीब

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में भारत जीत के बेहद करीब है. भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 162 रन पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद टीम इंडिया ने 128 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 448 रन बनाए और अपनी पहली पारी को घोषित कर दिया. भारत ने पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 286 रन की बढ़त हासिल की. भारत की तरफ से पहली पारी में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक लगाए. केएल राहुल 197 गेंद पर 100 रन बनाकर आउट हुए. ध्रुव जुरेल ने 125 रन की पारी खेली. रवींद्र जडेजा नाबाद 104 रन बनाए. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की हालत बेहद खराब है और वह खबर लिखे जाने तक 92 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी है. भारत इस टेस्ट मैच को जीतने से केवल 4 विकेट दूर है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

nitish reddy

;