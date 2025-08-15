अभिषेक-रिंकू छोड़ो... Asia Cup 2025 से पहले ये बल्लेबाज मचा रहा हाहाकार, खेले सिर्फ 2 मैच
अभिषेक-रिंकू छोड़ो... Asia Cup 2025 से पहले ये बल्लेबाज मचा रहा हाहाकार, खेले सिर्फ 2 मैच

एशिया कप 2025 का खुमार भारत में छाया हुआ है. टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह बनाने के लिए प्लेयर्स की होड़ लगी हुई है. अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा जैसे नाम एशिया कप में जगह बनाने के लिए चर्चा में हैं.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:44 PM IST
Devdutt Padikkal
Devdutt Padikkal

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खुमार भारत में छाया हुआ है. टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह बनाने के लिए प्लेयर्स की होड़ लगी हुई है. अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा जैसे नाम एशिया कप में जगह बनाने के लिए चर्चा में हैं. लेकिन मेगा टूर्नामेंट से पहले एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने अपने बल्ले से ही हल्ला मचा दिया है.

  इस खिलाड़ी ने महज 2 टी20 मैच अभी भारत के लिए खेले हैं. 
  2. 9 सितंबर से होगा आगाज
  3. एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर को होगा. यह टूर्नामेंट का आयोजन दुबई में खेला जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम का ऐलान इस टूर्नामेंट के लिए 19 अगस्त को हो जाएगा. कई खिलाड़ी एशिया कप की रेस में बने हुए हैं. शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे नामों पर भी संशय बना हुआ है, लेकिन हम जिस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं उसने एशिया कप के लिए टीम के ऐलान से पहले सभी का ध्यान खींच लिया है. 
  4. कौन है ये बल्लेबाज? 
  5. ये बल्लेबाज कोई और नहीं आरसीबी के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल हैं. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट और टी20 फॉर्मेट खेला है. दोनों फॉर्मेट में पडिक्कल को 2-2 मैच खेलने का मौका मिला. पडिक्कल ने टेस्ट के 2 मैच में 90 रन जबकि टी20 के दो मैचों में 38 रन ठोके हैं. पडिक्कल का टी20 डेब्यू 2021 में ही हो गया था, लेकिन वह जगह पक्की करने में कामयाब नहीं हुए. पिछले साल उन्हें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला था. 
  6. ये भी पढे़ं.. 6, 6, 6, 6, 6.. ठोककर बना जीरो से हीरो, Asia Cup 2025 से हो सकता है गुमनाम, 'सिक्सर किंग' बनकर कमाया था नाम
  7. महाराजा ट्रॉफी में मचाई तबाही
  8. इन दिनो पडिक्कल महाराजा ट्रॉफी में हबली टाइगर्स टीम की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में ही ताबड़तोड़ पारी खेली. उस मैच में पडिक्कल ने महज 32 गेंद में 52 रन की पारी खेली थी. इसके बाद तीसरे मैच में महज 40 गेंद में 60 रन ठोक डाले हैं. इस पारी में उन्होंने 8 चौके जबकि एक छक्का जमाया. हालांकि, इसके बावजूद वह एशिया कप की दौड़ में काफी पीछे होंगे. 

 

