अभिषेक, गिल या सैमसन नहीं... ये खिलाड़ी Asia Cup में होगा सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड, रहाणे ने कहा- बहुत कम आंका गया..

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर को होना है. सभी टीमों की तैयारियां जोरो पर हैं. लेकिन 3 दिन पहले टीम इंडिया के दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने उस खिलाड़ी का नाम बताया जो टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड है. उन्होंने बताया कि इस खिलाड़ी को कम आंका गया है.
Trending Photos
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर को होना है. सभी टीमों की तैयारियां जोरो पर हैं. लेकिन 3 दिन पहले टीम इंडिया के दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने उस खिलाड़ी का नाम बताया जो टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड है. उन्होंने बताया कि इस खिलाड़ी को कम आंका गया है. उन्होंने भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम के सबसे कम आंके गए खिलाड़ियों में से एक बताया है. उन्होंने अक्षर पटेल की खासियत भी जगजाहिर की.
क्या बोले रहाणे?
रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें बहुत कम आंका गया है. पिछले दो-तीन सालों में एक खिलाड़ी और एक क्रिकेटर के तौर पर उनमें काफी सुधार हुआ है. उन्होंने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है. जब भी उन्हें बल्लेबाज या गेंदबाज़ के तौर पर मौका मिला है उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. वह पावरप्ले में नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं और बीच के ओवरों में भी कारगर साबित हो सकते हैं. डेथ ओवर में भी बॉलिंग कर सकते हैं.'
फील्डिंग में मास्टर
उन्होंने आगे कहा, 'एक कप्तान के तौर पर जब आपकी टीम में अक्षर पटेल जैसा खिलाड़ी होता है, तो आप हमेशा खुश रहते हैं. उनकी क्षेत्ररक्षण क्षमता को भी न भूलें. दुबई में होने वाले एशिया कप में विकेट स्पिनरों के अनुकूल होने की संभावना है. अक्षर का कौशल और अनुभव टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा.'
ये भी पढे़ं.. SA20 से सभी भारतीय नजरअंदाज, ऑक्शन लिस्ट से क्यों हो गया पत्ता साफ, ग्रीम स्मिथ ने खोला पूरा राज
हार्दिक की भी कर दी तारीफ
उन्होंने हार्दिक को लेकर कहा, 'इस एशिया कप में हार्दिक की भूमिका वाकई अहम होगी. एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने पहले भी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. पांचवें या छठे नंबर पर आकर, वह प्रभाव डाल सकता है, ऊंची स्ट्राइक रेट से खेल सकता है. स्थिति को भांप सकता है और अपने खेल को उसके अनुसार ढाल सकता है. मुझे यकीन है कि वह ऐसा फिर से कर सकता है.'