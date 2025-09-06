अभिषेक, गिल या सैमसन नहीं... ये खिलाड़ी Asia Cup में होगा सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड, रहाणे ने कहा- बहुत कम आंका गया..
Advertisement
trendingNow12911552
Hindi Newsक्रिकेट

अभिषेक, गिल या सैमसन नहीं... ये खिलाड़ी Asia Cup में होगा सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड, रहाणे ने कहा- बहुत कम आंका गया..

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर को होना है. सभी टीमों की तैयारियां जोरो पर हैं. लेकिन 3 दिन पहले टीम इंडिया के दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने उस खिलाड़ी का नाम बताया जो टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड है. उन्होंने बताया कि इस खिलाड़ी को कम आंका गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर को होना है. सभी टीमों की तैयारियां जोरो पर हैं. लेकिन 3 दिन पहले टीम इंडिया के दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने उस खिलाड़ी का नाम बताया जो टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड है. उन्होंने बताया कि इस खिलाड़ी को कम आंका गया है. उन्होंने भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम के सबसे कम आंके गए खिलाड़ियों में से एक बताया है. उन्होंने अक्षर पटेल की खासियत भी जगजाहिर की. 

क्या बोले रहाणे?

रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें बहुत कम आंका गया है. पिछले दो-तीन सालों में एक खिलाड़ी और एक क्रिकेटर के तौर पर उनमें काफी सुधार हुआ है. उन्होंने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है. जब भी उन्हें बल्लेबाज या गेंदबाज़ के तौर पर मौका मिला है उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. वह पावरप्ले में नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं और बीच के ओवरों में भी कारगर साबित हो सकते हैं. डेथ ओवर में भी बॉलिंग कर सकते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

फील्डिंग में मास्टर

उन्होंने आगे कहा, 'एक कप्तान के तौर पर जब आपकी टीम में अक्षर पटेल जैसा खिलाड़ी होता है, तो आप हमेशा खुश रहते हैं. उनकी क्षेत्ररक्षण क्षमता को भी न भूलें. दुबई में होने वाले एशिया कप में विकेट स्पिनरों के अनुकूल होने की संभावना है. अक्षर का कौशल और अनुभव टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा.'

ये भी पढे़ं.. SA20 से सभी भारतीय नजरअंदाज, ऑक्शन लिस्ट से क्यों हो गया पत्ता साफ, ग्रीम स्मिथ ने खोला पूरा राज

हार्दिक की भी कर दी तारीफ

उन्होंने हार्दिक को लेकर कहा, 'इस एशिया कप में हार्दिक की भूमिका वाकई अहम होगी. एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने पहले भी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. पांचवें या छठे नंबर पर आकर, वह प्रभाव डाल सकता है, ऊंची स्ट्राइक रेट से खेल सकता है. स्थिति को भांप सकता है और अपने खेल को उसके अनुसार ढाल सकता है. मुझे यकीन है कि वह ऐसा फिर से कर सकता है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
;