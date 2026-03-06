अक्षर या हार्दिक नहीं.. इस खिलाड़ी ने बनाया सेमीफाइनल का सबसे बड़ा टर्निंग पाइंट, संजू अवॉर्ड देने को तैयार

IND vs ENG Semi Final: भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. तराजू की तरह मुकाबला कभी भारत तो कभी इंग्लैंड की तरफ झुकता नजर आया. टीम इंडिया की 7 रन से जीत के बाद किसी ने अक्षर पटेल के कैच को बड़ा टर्निंग पाइंट बताया तो किसी ने सैमसन का कैच ड्रॉप होना. लेकिन असली टर्निंग पाइंट क्या था इससे हम आपको बताते हैं. उस खिलाड़ी के बारे में भी बताएंगे जिसने ये टर्निंग पाइंट बनाया और संजू सैमसन इस खिलाड़ी को अपना 'प्लेयर ऑफ द मैच' देने को तैयार हो गए.

फाइनल में पहुंच जाता इंग्लैंड

भारत ने इंग्लैंड के सामने बोर्ड पर संजू सैमसन की 89 रन की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 253 रन टांग दिए थे, लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड ने जीत के लिए पापड़ बिलवा दिए. जैकब बेथेल ने ताबड़तोड़ शतक ठोक 105 रन की पारी खेली. आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए महज 45 रन की दरकार थी जो चेज हो सकता था. इसी इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 3 ओवर में 40+ रन चेज कर करिश्मा किया था. इस बार भी संभव था क्योंकि क्रीज पर सेट बल्लेबाज जैकब बेथेल थे. लेकिन एक किफायती ओवर ने इंग्लैंड को जीत से दूर कर दिया.

किस गेंदबाज ने बनाया टर्निंग पाइंट?

अब सवाल है कि ये किफायती ओवर फेंककर इंग्लैंड और जीत के सामने दीवार कौन बना तो ये नाम दिग्गज जसप्रीत बुमराह का है. बुमराह का खौफ ऐसा है कि 18वें ओवर में बल्लेबाज क्रीज से हिल नहीं पाए. पूरे ओवर में महज 6 रन आए और इंग्लिश टीम को 2 ओवर में 39 रन की दरकार थी. संजू सैमसन ने भी बुमराह को असली हीरो बताया.

अवॉर्ड देने को तैयार थे सैमसन

संजू सैमसन को 89 रन की पारी की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया था. लेकिन उन्होंने जीत का पूरा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह पर डाल दिया और उन्होंने सीधा कहा कि ये अवॉर्ड बुमराह को मिलना चाहिए. वहीं, ईशान किशन की भी एक फोटो वायरल है जिसमें बुमराह को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं. आखिरी दो ओवर में इंग्लिश बल्लेबाज और भी प्रेशर में थे और टीम इंडिया 7 रन से मुकाबला जीत गई.