अक्षर या हार्दिक नहीं.. इस खिलाड़ी ने बनाया सेमीफाइनल का सबसे बड़ा टर्निंग पाइंट, संजू अवॉर्ड देने को तैयार

IND vs ENG Semi Final T20 WC 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन से करीबी जीत दर्ज की. 250+ रन बनाने के बाद भी टीम इंडिया को इसके लिए खूब पापड़ बेलने पड़े. अक्षर पटेल का कैच, हार्दिक पांड्या का डायरेक्ट हिट सभी ने देखा, लेकिन हम आपको मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पाइंट बताते हैं.
IND vs ENG Semi Final: भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. तराजू की तरह मुकाबला कभी भारत तो कभी इंग्लैंड की तरफ झुकता नजर आया. टीम इंडिया की 7 रन से जीत के बाद किसी ने अक्षर पटेल के कैच को बड़ा टर्निंग पाइंट बताया तो किसी ने सैमसन का कैच ड्रॉप होना. लेकिन असली टर्निंग पाइंट क्या था इससे हम आपको बताते हैं. उस खिलाड़ी के बारे में भी बताएंगे जिसने ये टर्निंग पाइंट बनाया और संजू सैमसन इस खिलाड़ी को अपना 'प्लेयर ऑफ द मैच' देने को तैयार हो गए.
भारत ने इंग्लैंड के सामने बोर्ड पर संजू सैमसन की 89 रन की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 253 रन टांग दिए थे, लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड ने जीत के लिए पापड़ बिलवा दिए. जैकब बेथेल ने ताबड़तोड़ शतक ठोक 105 रन की पारी खेली. आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए महज 45 रन की दरकार थी जो चेज हो सकता था. इसी इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 3 ओवर में 40+ रन चेज कर करिश्मा किया था. इस बार भी संभव था क्योंकि क्रीज पर सेट बल्लेबाज जैकब बेथेल थे. लेकिन एक किफायती ओवर ने इंग्लैंड को जीत से दूर कर दिया.
अब सवाल है कि ये किफायती ओवर फेंककर इंग्लैंड और जीत के सामने दीवार कौन बना तो ये नाम दिग्गज जसप्रीत बुमराह का है. बुमराह का खौफ ऐसा है कि 18वें ओवर में बल्लेबाज क्रीज से हिल नहीं पाए. पूरे ओवर में महज 6 रन आए और इंग्लिश टीम को 2 ओवर में 39 रन की दरकार थी. संजू सैमसन ने भी बुमराह को असली हीरो बताया.
संजू सैमसन को 89 रन की पारी की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया था. लेकिन उन्होंने जीत का पूरा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह पर डाल दिया और उन्होंने सीधा कहा कि ये अवॉर्ड बुमराह को मिलना चाहिए. वहीं, ईशान किशन की भी एक फोटो वायरल है जिसमें बुमराह को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं. आखिरी दो ओवर में इंग्लिश बल्लेबाज और भी प्रेशर में थे और टीम इंडिया 7 रन से मुकाबला जीत गई.