बैटिंग-बॉलिंग सब परफेक्ट लेकिन.. धोनी को टीम इंडिया में दिखा वो खतरा जो किसी को नहीं दिखा! वर्ल्ड कप से पहले कैप्टन कूल का अलर्ट

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी को हो जाएगा. इसके लिए सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली है. भारतीय टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज कर खुद को आंक लिया है. टीम इंडिया दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जा रही है. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सामने क्या रोड़ा बन सकता है, इसका खुलासा एमएस धोनी ने किया. धोनी ने भारत तो तीन आईसीसी ट्रॉफी दिलाई हैं और वह भारत के सबसे सफल कप्तान रहे. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही कप्तान सूर्यकुमार यादव को अलर्ट दे दिया है.

खिताब बचाने उतरेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम ने अपनी पॉवर का डंका दुनियाभर में पीट रखा है. सभी टीमों में टीम इंडिया का खौफ है क्योंकि भारत के पास विस्फोटक बल्लेबाज, शानदार ऑलराउंडर और गेंदबाज भी हैं. भारतीय टीम में पर्याप्त अनुभव भी है, जिसपर धोनी ने भी बात की. लेकिन जिससे कप्तान एमएस धोनी को सबसे ज्यादा डर है वो ओस है जो टॉस हारते ही टीम के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है. भारत में इस समय टीम इंडिया के लिए खिताब बचाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होगा.

क्या बोले एमएस धोनी?

एमएस धोनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'यह सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. वे लोग बॉलिंग या बैटिंग शुरू कर चुके होंगे. एक अच्छी टीम में जो भी होना चाहिए? उनके पास सब है. उनके पास अनुभव भी है. अगर इस फॉर्मेट की बात की जाए तो काफी अनुभव है. वे दबाव में रहकर खेल चुके हैं. इस टीम में जो भी खिलाड़ी जिस भी भूमिका में खेल रहा है वह उस तरह से काफी समय से खेल रहा है.'

धोनी को सता रहा ओस का डर

उन्होंने कहा, 'मुझे किस बात का डर है? मुझे ओस से नफरत है. ओस से बहुत कुछ बदल जाता है. जब मैं खेल रहा था तब मैं ओस से डरा करता था और फिर टॉस अहम हो जाता है. अगर हम दुनिया की बेस्ट टीमों के सामने 10 मैच खेलते हैं तो ज्यादातर बार जीत जाएंगे. ऐसा तब होगा जब हालात समान रहते हैं. समस्या तब होती है जब आपकी टीम के एक या दो खिलाड़ी नहीं चलते और विरोधी टीम से कोई बहुत जबरदस्त खेल जाए. टी20 में ऐसा हो सकता है. ऐसा लीग स्टेज में होगा या नॉकआउट्स में, वहां पर दुआओं की जरूरत होगी. किसी को चोट न लगे, जिसको जो काम मिला है वह करे, मैं नजर नहीं लगाना चाहता लेकिन यह सबसे खतरनाक टीमों में से है.'