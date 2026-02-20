T20 WC 2026: ऐसा बल्लेबाज, जिसका नहीं कर पाया कोई अभी तक शिकार, टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा सरप्राइज

Advertisement
जिम्बाब्वे ने कल यानी 19 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में शानदार जीत हासिल की. इस जीत के साथ वह लीग स्टेज में खेले गए सभी मैचों में अजेय रहने वाली चौथी टीम बनी. भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज के अलावा अजेय रहने वाली जिम्बाब्वे चौथी टीम है.बहरहाल, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में जिसे इस टूर्नामेंट के दौरान कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर सका है. मतलब ये कि पूरे टी20 वर्ल्ड कप के दौरान वह खिलाड़ी नॉटआउट रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:00 PM IST
Image credit- Social media
Image credit- Social media

ब्रायन बेनेट के नाम रिकॉर्ड
जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने इस टूर्नामेंट में बेहद ही धमाकेदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी के दम पर अभी तक टूर्नामेंट में उम्दा खेल का प्रदर्शन दिखाया है. इसके साथ ही बेनेट ने अपने नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है. उन्हे अभी तक मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर पाया है. मतलब साफ है कि वह इस टूर्नामेंट में अभी तक खेले लीग स्टेज के सभी 3 मैचों में नाबाद रहे हैं. 

टूर्नामेंट के 6वें टॉप स्कोरर

ब्रायन बेनेट मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 6वें पायदान पर हैं. 3 मैचों की 3 पारियों में 62.90 के धमाकेदार औसत से 175 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान बेनेट ने 2 अर्धशतक लगाए हैं. लेकिन उनकी खास बात यह है कि वह 3 पारियों में नाबाद लौटे हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 64 रनों का रहा है. बेनेट जिम्बाब्वे के लिए काफी बड़े मैच विनर साबित हुए हैं. अपनी टीम को सुपर-8 में पहुंचने में उन्होंने खास योगदान दिया है.

ब्रायन बेनेट का टी20 करियर
बात करें बेनेट की टी20 करियर की तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2023 में की थी. अभी तक अपने 3 साल के टी20 इंटरनेशनल करियर में उन्होंने 55 मैचों की 55 पारियों में 35.69 की औसत और 143.90 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 1771 रन बनाने का कारनामा किया है. यही नहीं उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 1 शतक और 11 फिफ्टी लगाई हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 111 रनों का रहा है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

