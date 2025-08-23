नामुमकिन: 327 गेंद में 1009 रन... भारतीय युवा बल्लेबाज ने एक मैच में लगाया रनों का अंबार, 2 दिन विकेट को तरसते रहे गेंदबाज

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट 'अनिश्चितताओं का खेल है' इस परिभाषा को इंटरनेशनल क्रिकेट के कई रिकॉर्ड साबित करते हैं. लेकिन आज हम आपको न ब्रायन लारा के 400 रन और न ही डॉन ब्रैडमैन के किसी तिहरे शतक के बारे में बात करेंगे. हम बात करेंगे एक मैच में 1009 रन के महारिकॉर्ड की जो अकेले बल्लेबाज ने ठोक डाले. एक ऐसी पारी जिसपर भरोसा करना भी मुश्किल होगा. ये अजूबा महज 16 साल के भारतीय युवा बल्लेबाज ने किया और हंगामा मचा डाला था.

कब हुआ था ये मुकाबला?

1009 रन का ये महारिकॉर्ड माइनर क्रिकेट में बना जिसकी शायद ही कोई बात करता हो. लेकिन ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके बारे में चर्चा करने पर कोई भी मजबूर हो जाए. साल 2016 में मुंबई के भंडारी कप में आर्य गुरुकुल और केसी गांधी इंग्लिश स्कूल की टीमों के बीच मुकाबला हुआ जिसमें ये चमत्कारी रिकॉर्ड देखने को मिला. 16 साल के प्रनव धनवड़े इस मैच के बाद हीरो बन गए.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले दिन 652 नाबाद

पहले बैटिंग करने उतरी आर्य गुरुकुल की टीम महज 31 रन के स्कोर पर सिमट गई. लेकिन जब केसी गांधी इंग्लिश टीम के खिलाड़ी उतरे तो मंजर कुछ और ही था. प्रनव ने तूफानी अंदाज में मैच की शुरुआत की और पहले ही दिन 652 रन ठोके डाले. दूसरे दिन भी प्रनव की तूफानी पारी जारी रही और उन्होंने 1009 रन ठोके. जिसके बाद टीम का स्कोर 1465 तक पहुंचा और कप्तान ने पारी घोषित की.

ये भी पढे़ं.. 'वह पूरे मैच नहीं खेलेंगे..' Asia Cup 2025 से 15 दिन पहले चौंका देगा ये अपडेट, बुमराह बन गए सस्पेंस

59 छक्के और 129 चौके

प्रनव ने अपनी पारी में 59 छक्के जमाए और 129 चौके भी ठोके. उन्होंने 1009 रन का आंकड़ा महज 327 गेंद में छू लिया. विरोधी टीम दूसरी पारी में 52 रन स्कोर पर सिमट गई. प्रनव की टीम ने इस मुकाबले को उनकी पारी के दम पर 1382 रन से मुकाबले को अपने नाम किया.