दुनिया के 4 बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड... कोई भी क्रिकेटर नहीं करना चाहेगा ऐसा ब्लंडर

Shameful Cricket Records: वर्ल्ड क्रिकेट के 4 सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड ऐसे हैं, जिन्हें दुनिया का कोई भी क्रिकेटर अपने नाम नहीं करना चाहेगा. जिस भी क्रिकेटर के नाम के साथ इन 4 रिकॉर्ड्स का कनेक्शन हुआ है, उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. क्रिकेट की दुनिया में हर खिलाड़ी बड़े से बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहता है, लेकिन 4 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, जिनको कोई भी क्रिकेटर अपने नाम नहीं करना चाहेगा. इन 4 रिकॉर्ड्स को नाकामयाबी की निशानी माना जाता है. आइए जानते हैं, इन रिकॉर्ड्स के बारे में और उन खिलाड़ियों के बारे में, जिनके नाम ये 4 रिकॉर्ड्स हैं.

1. सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड

मुथैया मुरलीधरन ने श्रीलंका क्रिकेट की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया था. मुथैया मुरलीधरन ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 1347 विकेट लेकर खूब नाम कमाया है, लेकिन एक शर्मनाक रिकॉर्ड ऐसा है जो उनके नाम के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है. मुथैया मुरलीधरन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं. मुथैया मुरलीधरन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 59 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

2. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा नर्वस नाइंटीज का रिकॉर्ड

दुनिया का कोई भी क्रिकेटर इस रिकॉर्ड को अपने नाम नहीं करना चाहेगा. जब कोई बल्लेबाज किसी पारी के दौरान 90 से 99 रनों के बीच आउट हो जाए, तो उसे नर्वस नाइंटीज का शिकार माना जाता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाना हर बल्लेबाज का सपना होता है. सचिन तेंदुलकर को शतक बनाने का महारथी माना जाता था, लेकिन ये बल्लेबाज अपने करियर में सबसे ज्यादा नर्वस नाइंटीज का शिकार हुआ है. सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज्यादा 28 बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं. सचिन तेंदुलकर टेस्ट में 18 और वनडे क्रिकेट में 10 बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं.

3. टेस्ट, टी20 और वनडे इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन पिटवाने का रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन पिटवाने का शर्मनाक रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम दर्ज है. 2007 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक ओवर में सबसे ज्यादा 36 रन पिटवाए थे. वहीं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नीदरलैंड के दान वैन बंज ने एक ओवर में सबसे ज्यादा 36 रन पिटवाए थे. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम सबसे ज्यादा 35 रन पिटवाने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है.

4. टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा नो बॉल

क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो अतिरिक्त रन देने वाले गेंदबाज को कभी पसंद नहीं किया जाता. फिर यदि वो रन नो बॉल के तौर पर आ रहा हो तो सबसे ज्यादा बुरा समझा जाता है, क्योंकि उस गेंद पर बल्लेबाज के आउट होकर भी नॉटआउट दिए जाने की संभावना होती है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा बार नो बॉल फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम पर रखने वाले वेस्टइंडीज (West Indies) के कर्टले एंब्रोस (Curtly Ambrose) हैं. इसके बावजूद अपने कप्तानों के सबसे फेवरेट बॉलर थे. टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले खौफनाक गेंदबाज एंब्रोस ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ 1993 की सीरीज के पर्थ टेस्ट में एक ओवर में 9 नो बॉल फेंकी थी. यह ओवर 15 गेंद का रहा था, जो टेस्ट क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में सबसे लंबे ओवर के तौर पर दर्ज हैं. हालांकि एंब्रोस के इस खराब प्रदर्शन के बावजूद वेस्टइंडीज ने ये मैच 10 विकेट से जीता था और एंब्रोस ही पारी में 5 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए थे.