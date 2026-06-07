टीम इंडिया में RCB खिलाड़ियों की नो एंट्री! बाकी सभी फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स को जगह, क्या है बड़ी वजह?

बीसीसीआई ने 3 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि एक भी स्क्वॉड में किसी RCB खिलाड़ी का नाम नहीं है. आईपीएल के बाकी 9 फ्रेंचाइजियों में से कम से कम एक खिलाड़ी भारतीय टी20 टीम का हिस्सा जरूर है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरसीबी के प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. पिछले दो सीजन को उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सबसे अधिक विकेट स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने चटकाए हैं. ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने भी प्रभावित किया है. RCB को लगातार दो बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान रजत पाटीदार को भी नजरअंदाज किया गया, जिन्होंने सिर्फ कप्तानी से ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी महफिल लूटी. आईपीएल 2026 में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट से खेलने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची में रजत पाटीदार इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं. पाटीदार ने इस सीजन 15 पारियों में 41.75 की औसत और 192.69 की स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए. उन्होंने इस दौरान 42 छक्के भी जड़े.