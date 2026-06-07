टीम इंडिया में RCB खिलाड़ियों की नो एंट्री! बाकी सभी फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स को जगह, क्या है बड़ी वजह?

Team India T20I Squad: भारतीय टी20 क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है. 6 जून (शनिवार) को बीसीसीआई ने यूके दौरे (आयरलैंड और इंग्लैंड) और एशियन गेम्स 2026 के लिए 3 स्क्वॉड घोषित कर दी. सूर्यकुमार यादव को बाहर का रास्ता दिखाकर चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर को T20I का अगला कप्तान बनाया है. तिलक वर्मा को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में एंट्री मिल गई है. अभी हाल ही में आईपीएल 2026 का समापन हुआ है. दिलचस्प बात ये है कि टीम इंडिया के स्क्वॉड में IPL में शामिल होने वाले 10 में से 9 फ्रेंचाइजियों के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, लेकिन लगातार दो बार की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से किसी को एंट्री नहीं मिली है. सोशल मीडिया पर फैंस इस बात को लेकर हैरान हैं और सवाल भी उठा रहे हैं.
बीसीसीआई ने 3 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि एक भी स्क्वॉड में किसी RCB खिलाड़ी का नाम नहीं है. आईपीएल के बाकी 9 फ्रेंचाइजियों में से कम से कम एक खिलाड़ी भारतीय टी20 टीम का हिस्सा जरूर है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरसीबी के प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. पिछले दो सीजन को उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सबसे अधिक विकेट स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने चटकाए हैं. ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने भी प्रभावित किया है. RCB को लगातार दो बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान रजत पाटीदार को भी नजरअंदाज किया गया, जिन्होंने सिर्फ कप्तानी से ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी महफिल लूटी. आईपीएल 2026 में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट से खेलने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची में रजत पाटीदार इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं. पाटीदार ने इस सीजन 15 पारियों में 41.75 की औसत और 192.69 की स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए. उन्होंने इस दौरान 42 छक्के भी जड़े.
बड़ा सवाल ये है कि आखिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ियों की अनदेखी क्यों हुई? फैंस इसके पीछे की अलग-अलग वजह बता रहे हैं. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि विराट कोहली इस टीम का हिस्सा हैं, इसलिए अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर इस टीम पर ध्यान नहीं दे रहे. खैर, वजह जो भी हो, लेकिन ये सवाल उठना बिल्कुल बेवजह नहीं है. आईपीएल 2026 में 28 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार, 501 रन और 42 छक्के जड़ने वाले रजत पाटीदार और मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों पर लगाम लगाने वाले स्पिनर क्रुणाल पांड्या में से किसी एक ही जगह तो टीम इंडिया के स्क्वॉड में बनती है.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.