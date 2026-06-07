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टीम इंडिया में RCB खिलाड़ियों की नो एंट्री! बाकी सभी फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स को जगह, क्या है बड़ी वजह?

Team India T20I Squad: बीसीसीआई ने 3 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि एक भी स्क्वॉड में किसी RCB खिलाड़ी का नाम नहीं है. आईपीएल के बाकी 9 फ्रेंचाइजियों में से कम से कम एक खिलाड़ी भारतीय टी20 टीम का हिस्सा जरूर है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरसीबी के प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 07, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:49 PM IST
टीम इंडिया में RCB खिलाड़ियों की नो एंट्री! बाकी सभी फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स को जगह, क्या है बड़ी वजह?
Image Credit: (BCCI/IPL) टीम इंडिया में RCB खिलाड़ियों की नो एंट्री!

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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