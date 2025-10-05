Advertisement
वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा, टीम इंडिया ने नहीं मिलाया हाथ, टॉस के वक्त गर्म हुआ माहौल

ICC Womens Cricket World Cup 2025: कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप मैच के दौरान टॉस के वक्त माहौल तब गरमा गया, जब भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कैप्टन फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया. हरमनप्रीत कौर ने ठीक उसी तरह किया, जैसा हाल ही में भारत के मेंस टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के दौरान किया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 05, 2025, 03:34 PM IST
ICC Womens Cricket World Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का महामुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने इस मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों टीमें एक-एक बदलाव के साथ इस मैच में उतरी हैं. भारतीय टीम ने एक बदलाव किया है. अमनजोत इस मुकाबले में नहीं खेल रही हैं, उनके स्थान पर रेणुका सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया है. वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम भी एक बदलाव के साथ उतरी है. उमाइमा सोहेल इस मुकाबले में नहीं खेल रही हैं, उनके स्थान पर सदफ शमास को मौका दिया गया है.

वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा

कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप मैच के दौरान टॉस के वक्त माहौल तब गरमा गया, जब भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कैप्टन फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया. हरमनप्रीत कौर ने ठीक उसी तरह किया, जैसा हाल ही में भारत के मेंस टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप 2025 के दौरान किया था. एशिया कप 2025 में भारत की मेंस टी20 टीम के क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया था. अब भारत की महिला क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान को वही घाव दे रही है. बता दें कि इसी साल अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया था, जिसके कारण भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. भारत की विमेंस और मेंस क्रिकेट टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है.

बारिश का खतरा मंडरा रहा

बता दें कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरी है, जबकि पाकिस्तानी टीम को खाता खुलने का इंतजार है. पिच बेहद कठोर नजर आ रही है. यह बल्लेबाजी के लिए शानदार पिच दिख रही है. हालांकि, गेंदबाजों को भी सीम मूवमेंट के साथ बाउंस मिल सकता है. नई बॉल से शुरुआती ओवर्स फाफी अहम साबित होंगे. इस मुकाबले में बारिश का खतरा मंडरा रहा है. आसमान पर काले बादल नजर आ रहे हैं. यहां 4 अक्टूबर को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले को बारिश के चलते रद्द करना पड़ा था. उस मुकाबले में टॉस तक नहीं हो सका था. ऐसे में फैंस काफी चिंतित हैं. वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 11 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने सभी 11 मुकाबले अपने नाम किए. यानी पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ अब तक अपना खाता भी नहीं खोल सकी है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को तीनों मुकाबलों में शिकस्त दी थी. इस दौरान टीम इंडिया ने फाइनल मैच में भी पाकिस्तान को रौंदा. अब देश को ऐसी ही उम्मीदें भारतीय महिला टीम से भी हैं.

प्लेइंग इलेवन

भारत: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

पाकिस्तान: मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू और सादिया इकबाल.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट

IND vs Pak

;