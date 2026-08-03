IND vs PAK: नहीं हुआ हैंडशेक... धवन-हरभजन-रैना का पाकिस्तान के खिलाफ बॉयकॉट? भारत ने जख्म पर ठोकी कील

Asian Legends League: पिछले साल से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिला था. खेल जगत में पहलगाम हमले के बाद से ही 'नो हैंडशेक' पॉलिसी चल रही है. 2025 में माहौल इतना गर्म था कि हरभजन सिंह, शिखर धवन जैसे प्लेयर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में मैच को ही बॉयकॉट कर दिया था. अब सालभर बाद एशियन लीजेंड्स लीग 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 2 अगस्त को शेड्यूल हुआ तो सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर हैंडशेक होगा कि नहीं. इस मुकाबले का पूरा लेखा-जोखा हम आपको बताते हैं.