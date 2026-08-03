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IND vs PAK: नहीं हुआ हैंडशेक... धवन-हरभजन-रैना का पाकिस्तान के खिलाफ बॉयकॉट? भारत ने जख्म पर ठोकी कील

भारत और पाकिस्तान जहां भी भिड़ते हैं, फैंस उसी जगह रोमांच का लुत्फ उठाने पहुंच जाते हैं. एशियन लीजेंड्स लीग में सभी की नजरें इंडिया रॉयल्स और पाकिस्तान पैंथर्स के बीच मुकाबले पर थी. इस मुकाबले में सभी के जेहन में सवाल था कि क्या हैंडशेक होगा. लेकिन टॉस के दौरान 'नो हैंडशेक' पॉलिसी जारी रही.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 03, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:31 AM IST
IND vs PAK: नहीं हुआ हैंडशेक... धवन-हरभजन-रैना का पाकिस्तान के खिलाफ बॉयकॉट? भारत ने जख्म पर ठोकी कील

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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