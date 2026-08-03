IND vs PAK: नहीं हुआ हैंडशेक... धवन-हरभजन-रैना का पाकिस्तान के खिलाफ बॉयकॉट? भारत ने जख्म पर ठोकी कील

Asian Legends League: पिछले साल से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिला था. खेल जगत में पहलगाम हमले के बाद से ही 'नो हैंडशेक' पॉलिसी चल रही है. 2025 में माहौल इतना गर्म था कि हरभजन सिंह, शिखर धवन जैसे प्लेयर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में मैच को ही बॉयकॉट कर दिया था. अब सालभर बाद एशियन लीजेंड्स लीग 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 2 अगस्त को शेड्यूल हुआ तो सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर हैंडशेक होगा कि नहीं. इस मुकाबले का पूरा लेखा-जोखा हम आपको बताते हैं.
इंडिया रॉयल्स की टीम की तरफ से ऋषि धवन ने टीम की कप्तानी की. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. टॉस के दौरान ऋषि धवन ने पाकिस्तान के कप्तान के कप्तान से माइक लिया लेकिन हाथ नहीं मिलाया. पाकिस्तान के खिाफ इस मुकाबले में इंडिया रॉयल्स ने 2 विकेट से जीत दर्ज की. लगातार 2 मैच जीतने के बाद इंडिया रॉयल्स की टीम नंबर-1 बन चुकी है.
इस लीग में हरभजन सिंह, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, अंबाती रायुडू जैसे भारत के पूर्व खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में नहीं उतरे. हालांकि, पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग-XI में इनका नाम नहीं था. भारतीय कप्तान ऋषि धवन ने इस मुकाबले में मैच विनिंग फिफ्टी लगाकर टीम को जीत दिलाई.
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पाकिस्तान की तरफ से टॉप ऑर्डर में इमरान नाजिर (47), इबरार हुसैन (39) और तफीक उमर (39) ने शानदार बैटिंग की. इनकी पारियों की बदौलत टीम ने 167 रन के लक्ष्य को छू लिया. जवाब में भारतीय कप्तान ने दमदार पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. ऋषि धवन ने 32 गेंद में 50 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के देखने को मिले. वहीं, सुबोध भाटी का भी बल्ला बोला, उन्होंने 29 गेंद में 46 रन ठोककर मुकाबले को एकतरफा बना दिया.