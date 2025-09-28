हैंड शेक नहीं.. IND vs PAK Final में टॉस पर नया ड्रामा, पाकिस्तान के लिए मैदान पर उतरे वकार यूनिस

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल से पहले हैंडशेक के चर्चे थे, लेकिन फाइनल में नया ड्रामा तैयार हो गया है. फाइनल में टॉस के दौरान दो ब्रॉडकास्टर देखने को मिले. पाकिस्तान के लिए मैदान पर वकार यूनिस उतर आए. आमतौर पर एक ब्रॉडकास्टर ही दोनों कप्तानों से बात करता है, लेकिन यहां दो देखने को मिले. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से दिग्गज रवि शास्त्री ने बात की जबकि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से वकार यूनिस से बात करते नजर आए. इससे पहले के मैचों में भारतीय ब्रॉडकास्टर से सलमान अली आगा बात करते दिखे थे.

हैंडशेक बॉयकॉट पर बरकरार भारत

भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक कंट्रोवर्सी का मुद्दा लीग स्टेज से ही तूल पकड़ता नजर आ रहा है. पहले मैच ही टीम इंडिया के साइलेंट बॉयकॉट ने पाकिस्तान को गहरा जख्म दिया. फाइनल से पहले भी पाकिस्तान को डबल बेइज्जती झेलनी पड़ी. पाकिस्तान के साथ भारत ने ट्रॉफी फोटोशूट करने से इनकार कर दिया. रिपोर्ट्स की मानें तो सूर्यकुमार यादव ने मोहसिन नकवी से जीतने पर ट्रॉफी न लेने का भी प्लान बनाया है.

सूर्यकुमार यादव ने जीता था टॉस

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने रवि शास्त्री से बात करते हुए कहा, 'हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे. विकेट अच्छा लग रहा है. लाइट्स में विकेट और भी बेहतर हो जाता है. हम पहले अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे. ग्राउंड्समैन ने यहाँ विकेटों के साथ शानदार काम किया है। पिछले 5-6 मैचों से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वह काफी अच्छा है. दुर्भाग्य से हार्दिक नहीं खेल पा रहे हैं.'

सलमान ने वकार यूनिस से की बात

सलमान अली आगा ने वकार यूनिस से बात की. उन्होंने कहा, 'पहले बल्लेबाजी करके निश्चित रूप से खुश हूं. हम बहुत उत्साहित हैं और इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हमने अभी तक कोई परफेक्ट मैच नहीं खेला है और उम्मीद है कि आज हम ऐसा ही खेलेंगे. वही टीम, हम कुछ समय से ऐसी ही पिचों पर खेल रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा.'

