वर्ल्ड कप में भी नो हैंडशेक... पाकिस्तान के जख्मों पर कील ठोकने की तैयारी, सामने आया BCCI का 'मास्टर प्लान'

India vs Pakistan Womens World Cup 2025: एशिया कप 2025 में शुरू हुआ 'हैंडशेक विवाद' अब महिला वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल सकता है. दुबई में सूर्यकुमार यादव की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया था. अब कुछ ऐसा ही हरमनप्रीत कौर की टीम 5 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान की महिला खिलाड़ियों के साथ कर सकती है. इस मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का बयान भी सामने आ गया है.

रविवार को एक और ब्लॉकबस्टर मैच

एशिया कप में लगातार तीन रविवार को पाकिस्तानी टीम बुरी तरह परास्त हुई थी. अब एक और रविवार इन दोनों के बीच ब्लॉकबस्टर मैच के लिए तैयार है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया से पूछा गया था कि क्या महिला वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते समय भारतीय महिला टीम का रुख पुरुष टीम जैसा ही रहेगा. उन्होंने हां या ना में जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि पिछले हफ्ते में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है. इसका मतलब यह माना जा रहा है कि भारतीय महिला टीम भी वैसा ही करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआई सचिव ने क्या कहा?

सैकिया ने बीबीसी स्टम्प्ड से कहा, ''मैं कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उस विशेष शत्रुतापूर्ण देश के साथ हमारे संबंध वही हैं. पिछले हफ्ते में कोई बदलाव नहीं आया है.'' उन्होंने आगे कहा, ''भारत कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ वह मैच खेलेगा और सभी क्रिकेट प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. मैं सिर्फ यह आश्वासन दे सकता हूं कि क्रिकेट के एसीसी नियमों में जो कुछ भी है, वह किया जाएगा. क्या हाथ मिलाना होगा, क्या गले मिलना होगा, इस समय मैं आपको किसी भी चीज का आश्वासन नहीं दे सकता.''

ये भी पढ़ें: ​256 रन... ब्रायन लारा के 400 से भी लंबा चलेगा दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड! सचिन-सहवाग-गेल भी हो गए फेल

ट्रॉफी लेकर भाग गए मोहसिन नकवी

इससे पहले एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. यहां तक कि एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नकवी (जो पाकिस्तान के मंत्री भी हैं) से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया. इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए और भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें चिढ़ाते हुए बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया. अब देखना है कि महिला वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम क्या फैसला करती है.

ये भी पढ़ें: बैडलक! वो बदनसीब क्रिकेटर, जिसने 3 टेस्ट में झटके 22 विकेट...फिर भी बेंच पर बैठा रह गया अहमदाबाद का हीरो

मेंस टीम की राह पर हरमन की सेना

भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा राजनीतिक संबंधों को देखते हुए यह कहना उचित है कि महिला वनडे विश्व कप के दौरान दोनों टीमों के बीच हाथ मिलाना असंभव है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई सरकार के साथ तालमेल बिठाकर चल रहा है और टॉस पर कोई पारंपरिक हैंडशेक नहीं होगा. मैच रेफरी के साथ कोई फोटो-शूट नहीं होगा और मैच के अंत में भी हाथ नहीं मिलाए जाएंगे. पुरुषों द्वारा पालन की गई नीति को महिलाओं द्वारा भी लागू किया जाएगा.''