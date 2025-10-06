अब नहीं होगा India vs Pakistan मैच? 'एशिया कप कांड' के बाद जय शाह की आईसीसी से बड़ी डिमांड

India vs Pakistan Cricket Match: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैचों के दौरान जबरदस्त विवाद देखने को मिला. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. उनके अलावा पूरी टीम ने ऐसा ही किया. उसके बाद एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियान क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. नकवी इसके बाद ट्रॉफी लेकर चले गए और भारतीय खिलाड़ियों ने बिना उसके सेलिब्रेशन करके नकवी का मजाक उड़ाया.

आईसीसी से बड़ी डिमांड

हालिया घटनाओं को देखते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर माइकल अथर्टन ने जय शाह की अगुआई वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से बड़ी मांग कर दी. उनका कहना है कि आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए. अर्थटन चाहते हैं कि दोनों टीमें कम से कम लीग राउंड में आमने-सामने न हो. इसके बाद अगर नॉकआउट में मुकाबला होता है तो वह ठीक है. उन्होंने आईसीसी को शेड्यूल पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बैडलक! इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, 499 रन पर आउट होने वाला अभागा क्रिकेटर

एशिया कप में हुआ था हंगामा

पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों टीमों के बीच क्रिकेट पिच पर भी तनाव देखने को मिला. 14 सितंबर को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इसके बाद सुपर 4 मैच के दौरान हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ विवादास्पद और भड़काऊ हाव-भाव दिखाए. प्रतियोगिता का समापन भारत द्वारा पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार करने के साथ हुआ.

भारत-पाकिस्तान मैच को रोकने का समय

'द टाइम्स' के लिए अपने कॉलम में अथर्टन ने लिखा कि आईसीसी आयोजनों में भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों को निर्धारित करने के पीछे आर्थिक और राजनयिक कारण हो सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण अब इस घटना को समाप्त करने का समय आ गया है. अथर्टन का मानना है कि इस मैच के कारण ही आईसीसी का प्रसारण अधिकार महंगा हो जाता है. 2023-27 चक्र में यह करीब 3 बिलियन डॉलर का है.

ये भी पढ़ें: वेस्टइंडीज पर जीत से भारत को कितना फायदा? अभी भी टॉप-2 से दूर शुभमन की सेना, देखें लेटेस्ट WTC पॉइंट्स टेबल

अथर्टन ने बताया कारण

अथर्टन ने आगे कहा, ''द्विपक्षीय मैचों में गिरावट के कारण आईसीसी आयोजनों में तेजी आई है और इसका महत्व बढ़ा है. इसलिए भारत और पाकिस्तान का मुकाबला उन लोगों की बैलेंस शीट के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी अन्य कारण से इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं.'' बता दें कि 2013 से आयोजित हर आईसीसी इवेंट में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हुआ है. टीम इंडिया 2012 में आखिरी बार पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज में खेली थी.

आईसीसी की आलोचना

एशिया कप 2025 संस्करण में भारत और पाकिस्तान तीन बार एक-दूसरे से खेले और तीनों बार भारत विजयी रहा. हालांकि, अथर्टन का मानना है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध अब स्पष्ट रूप से व्यापक तनावों के लिए एक प्रॉक्सी बन गए हैं. उन्होंने आईसीसी की उनके आर्थिक लाभ के लिए इन दोनों टीमों के बीच मैच की व्यवस्था करने के लिए भी आलोचना की.

'आईसीसी इवेंट ड्रॉ पारदर्शी होना चाहिए'

एथरटन ने लिखा, "यदि क्रिकेट कभी कूटनीति का माध्यम था, तो अब स्पष्ट रूप से यह व्यापक तनावों और प्रचार के लिए एक प्रॉक्सी है. किसी भी गंभीर खेल के लिए अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मैचों की व्यवस्था करने का वैसे भी बहुत कम औचित्य है और अब जबकि प्रतिद्वंद्विता का अन्य तरीकों से शोषण किया जा रहा है, इसके लिए और भी कम औचित्य है. अगले प्रसारण अधिकार चक्र के लिए आईसीसी आयोजनों से पहले मैचों का ड्रॉ पारदर्शी होना चाहिए और अगर दोनों टीमें हर बार नहीं मिलती हैं, तो ऐसा ही सही.''