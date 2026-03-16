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Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया के साथ ICC ने किया अन्याय, टी20 वर्ल्ड कप जीत के बावजूद अवॉर्ड के लिए किया नजरअंदाज?

टीम इंडिया के साथ ICC ने किया 'अन्याय', टी20 वर्ल्ड कप जीत के बावजूद अवॉर्ड के लिए किया नजरअंदाज?

ICC Player of the Month: आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए पुरुषों के वर्ग में किसी भी भारतीय क्रिकेटर को 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, लेकिन महिलाओं के वर्ग में फरवरी महीने के लिए तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को नॉमिनेट किया गया. उनके साथ-साथ श्रीलंका की हर्षिता समरविक्रमा और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को भी शॉर्टलिस्ट किया गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:34 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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ICC Player of the Month: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने फरवरी 2026 महीने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के दावेदारों के नाम का ऐलान कर दिया. इसके लिए किसी भी भारतीय क्रिकेटर को नहीं चुना गया है. भारत ने अपनी धरती पर टी20 वर्ल्ड कप जीता था. 8 मार्च को इस टूर्नामेंट के फाइनल में उसने न्यूजीलैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परास्त किया था. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के इतिहास में अपनी ट्रॉफी बचाने वाली पहली टीम बन गई.

इस जीत के बाद ईशान किशन, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आईसीसी की 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' में शामिल किया गया.  हालांकि, इनमें से कोई भी फरवरी के 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं बना पाया. शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान, इंग्लैंड के विल जैक्स और अमेरिका के शैडली वैन शाल्कविक शामिल हैं. यह लिस्ट फरवरी महीने के लिए है, उस दौरान किसी एक भारतीय खिलाड़ी ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके कारण उसका सेलेक्शन हो पाए. हां, अगर मार्च महीने के लिए चुनाव हुआ तो संजू सैमसन या जसप्रीत बुमराह बाजी मार सकते हैं. दोनों ने नॉकआउट राउंड में शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है. इसके लिए उन्हें अभी अगले महीने तक इंतजार करना होगा.

फरहान ने बनाए सबसे ज्यादा रन

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फरहान इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने 160.25 के स्ट्राइक रेट और 76.60 की औसत से कुल 383 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने एक ही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. वह पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप के एक ही टूर्नामेंट में दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए.

ये भी पढ़ें:RCB वालों जश्न मनाओ... चिन्नास्वामी स्टेडियम को मिली हरी झंडी, ऐसा है टीम का शेड्यूल

जैक्स ने इंग्लैंड के लिए किया कमाल

इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में जैक्स ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 173.21 के स्ट्राइक रेट से 194 रन बनाए और साथ ही 11 विकेट भी लिए. अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत वह एक ही टूर्नामेंट में चार बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

अमेरिका का धुरंधर

अमेरिका की ओर से गेंदबाजी में वैन शाल्कविक का प्रदर्शन जबरदस्त रहा. उन्होंने 7.76 की इकॉनमी रेट से कुल 13 विकेट लिए. इनमें भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए दो शानदार चार-विकेट हॉल भी शामिल हैं.

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फरवरी के लिए अरुंधति रेड्डी नॉमिनेट हुईं

हालांकि, पुरुषों के वर्ग में किसी भी भारतीय क्रिकेटर को 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, लेकिन महिलाओं के वर्ग में फरवरी महीने के लिए तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को नॉमिनेट किया गया. उनके साथ-साथ श्रीलंका की हर्षिता समरविक्रमा और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को भी शॉर्टलिस्ट किया गया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से टी20 सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम में अरुंधति का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. वह 7.25 की इकॉनमी रेट से कुल आठ विकेट लेकर इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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