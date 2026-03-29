Exclusive: न ईशान, न पडिक्कल.. फिफ्टी ठोकने के बाद भी ऑरेंज कैप के नहीं दावेदार? धोनी के कोच ने चुने ये 3 नाम

IPL 2026: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च को हो चुका है. पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया. इस मुकाबले में ईशान किशन, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने दमदार पारियां खेलीं. लेकिन एमएस धोनी के कोच ने ऑरेंज कैप विनर की भविष्यवाणी करते हुए पडिक्कल और ईशान को इग्नोर किया.
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IPL 2026: आईपीएल 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ. आरसीबी ने हैदराबाद की टीम को 6 रौंदकर ताबड़तोड़ शुरुआत की. इस मुकाबले में इन फॉर्म ईशान किशन, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने फिफ्टी ठोकी और छा गए. ऑरेंज कैप के लिहाज से तीनों प्लेयर ने ऑरेंज कैप की धमाकेदार शुरुआत रही. लेकिन ऑरेंज कैप का दावेदार इन तीनों में एक खिलाड़ी ही ऑरेंज कैप का दावेदार है. एमएस धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने ऑरेंज कैप के तीन दावेदार चुने उसमें से विराट कोहली के अलावा दो और नाम रहे.
आरसीबी के स्टार विराट कोहली ने उम्मीद के मुताबिक बैटिंग करते नजर आए. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रचंड फॉर्म में दिखने वाले ईशान किशन भी दमदार फॉर्म में नजर आए. उन्होंने ताबड़तोड़ 80 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के ठोके. अनिकेत वर्मा की 43 रन की पारी की बदौलत हैदराबाद ने बोर्ड पर 201 रन टांग दिए. जवाब में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने ऐसा तूफान मचाया कि आरसीबी की टीम महज 15.4 ओवर में जीत लिया.
एमपी सिंह ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, 'धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने विराट कोहली, केएल राहुल और संजू सैमसन को ऑरेंज कैप जीतने का दावेदार बताया है. एमपी सिंह के मुताबिक मौजूदा फॉर्म में देखते हुए ये तीनों ऑरेंज कैप जीतने का दावेदार हैं.' विराट कोहली पहले मैच के बाद दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि पहले नंबर पर 80 रन ठोक ईशान किशन ने कब्जा जमाया है.
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टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन भी प्रचंड फॉर्म में नजर आए थे. इस बार का सीजन उनके लिए खास होगा क्योंकि वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले हैं. उनकी सालों की मुराद पूरी हुई. एमएस धोनी इंजरी के चलते दो हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं, ऐसे में विकेटकीपिंग की कमान भी सैमसन के हाथों में होगी. सैमसन को लेने के लिए सीएसके ने जडेजा और करन को राजस्थान रॉयल्स को सौंप दिया.