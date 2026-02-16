Advertisement
trendingNow13111437
Hindi Newsक्रिकेटईशान-वैभव ही नहीं.. ये बिहारी भी सब पर भारी, करियर के 5वें टी20 मैच में ही कर दिया रनों का तांडव

ईशान-वैभव ही नहीं.. ये बिहारी भी सब पर भारी, करियर के 5वें टी20 मैच में ही कर दिया रनों का 'तांडव'

T20 World Cup 2026: क्रिकेट जगत में बिहार की बात आती है तो हर किसी की जुबान पर विस्फोटक ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी का नाम होता है. दोनों बल्लेबाजों की तूती दुनियाभर में बोलती नजर आ रही है. लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक नए बिहारी की एंट्री हुई है जिसने अपने करियर के 5वें टी20 मैच में ही धमाल मचा दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sohaib Khan (X)
Sohaib Khan (X)

T20 World Cup 2026: क्रिकेट जगत में बिहार की बात आती है तो हर किसी की जुबान पर विस्फोटक ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी का नाम होता है. दोनों बल्लेबाजों की तूती दुनियाभर में बोलती नजर आ रही है. लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक नए बिहारी की एंट्री हुई है जिसने अपने करियर के 5वें टी20 मैच में ही धमाल मचा दिया है. लेकिन ये विस्फोटक बल्लेबाज भारत के लिए नहीं बल्कि यूएई के लिए खेल रहा है. अफगानिस्तान के खिलाफ इस बल्लेबाज ने रनों का तांडव मचा डाला है. 

कौन है ये बल्लेबाज?

हम बात कर रहे हैं यूएई के खिलाड़ी सोहैब खान की जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार दूसरी फिफ्टी ठोकी है. पहले कनाडा के खिलाफ 51 रन की पारी खेली थी और अब अफगानिस्तान के खिलाफ 68 रन ठोक साबित कर दिया उनके अंदर भारतीय टैलेंट का खून दौड़ रहा है. 68 रन की पारी में सोहैब के बल्ले से 4 छक्के और इतने ही चौके देखने को मिले. वह आखिरकार 19वें ओवर में आउट हुए, तो UAE का स्कोर 7 विकेट पर 152 रन था. दिलचस्प बात ये है कि ये उनके टी20 करियर का महज चौथा ही मुकाबला था. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार के हैं सोहैब

सोहैब भले आज यूएई की जर्सी में दिख रहे हैं लेकिन वो बिहार के लाल हैं. भारत में बिहार के गया जिले के एक छोटे से गाँव कोठी में उनका जन्म हुआ था. कुछ साल पहले COVID-19 महामारी के बीच ही UAE आने का फैसला किया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी कहानी समझाई. भारत में मौके न मिलने के चलते उन्होंने यूएई जाने का फैसला किया था.

क्या बोले सोहैब?

सोहैब खान ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं COVID महामारी के दौरान UAE चला गया था. मुझे यहां (भारत) अधिक मौके नहीं मिल रहे थे. 2021 में शादी हुई थी और मेरी बेटी और मेरी पत्नी के साथ मेरे माता-पिता भी वहीं थे. मुझे लगा कि यही खेल है जिसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं. मैंने पिछले 4-5 सालों से बहुत स्ट्रगल किया है, अब अगर मुझे यह दौर मिला है तो ठीक है मैं भगवान से और क्या मांग सकता हूं.'

ये भी पढ़ें.. अभिषेक नहीं... सहवाग ने इस खिलाड़ी को बताया 'असली धुरंधर', पाकिस्तान को किया चित

वीरेंद्र सहवाग के बाद ऐसा करने वाले दूसरे क्रिकेटर

सोहैब महान भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बाद T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले जामिया के दूसरे क्रिकेटर हैं. सोहैब ने बताया, 'मैंने 2014 से 19 तक करीब तीन से चार साल खेला और जामिया से लगातार दो नॉर्थ जोन 2017 और 2018 में खेला. मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक सेल्सपर्सन था, मैं दिन में काम करता था और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हम रात में क्रिकेट खेलते हैं और दिन में काम करते हैं. मैंने भी वही किया. पिछले चार-पांच महीनों से, मैं वहां ठीक-ठाक क्रिकेट खेल रहा हूं. मैंने नवंबर 2021 में छोड़ दिया. मैं प्रोस्पेरो नाम की एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट कंपनी से हूं. यह एक स्टॉक मार्केट कंपनी है। मैंने जामिया से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है.' सोहैब वीरेंद्र सहवाग के बाद टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले जामिया के दूसरे क्रिकेटर हैं.

उन्होंने बिहार को लेकर कहा, 'मैं बिहार में पैदा हुआ हूं और मैंने बिहार के जिले में बहुत समय बिताया है. मैंने 2014 में बहुत देर से प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू किया. लेकिन उससे पहले, टेनिस क्रिकेट में यह सिचुएशन आती रहती थी, जब हम टेनिस बॉल से खेलते थे. यहां तक ​​कि मैं जामिया से नॉर्थ ज़ोन में खेल रहा था.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

ब्रेन डेड का मतलब क्या है? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
Kerala News
ब्रेन डेड का मतलब क्या है? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
bomb blast
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
Udhayanidhi Stalin
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड