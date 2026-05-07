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Hindi Newsक्रिकेटन बुमराह, न ही शमी... IPL में सबसे ज्यादा बार किसने झटके 4 विकेट? विदेशी गेंदबाजों को टक्कर दे रहा इकलौता भारतीय

न बुमराह, न ही शमी... IPL में सबसे ज्यादा बार किसने झटके 4 विकेट? विदेशी गेंदबाजों को टक्कर दे रहा इकलौता भारतीय

आईपीएल 2026 रोमांचक मोड़ ले चुका है. सीजन के इस रोमांच के बीच गेंदबाजी के बड़े रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं. आईपीएल में चुनिंदा गेंदबाज ही हैं जो एक पारी में बार-बार चार विकेट लेते हैं. इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों का दबदबा अधिक देखने को मिलता है. इस रिकॉर्ड की लिस्ट में इकलौता भारतीय बल्लेबाज विदेशियों को जोरदार टक्कर दे रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 07, 2026, 12:19 PM IST
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आईपीएल 2026 रोमांचक मोड़ ले चुका है. सीजन के इस रोमांच के बीच गेंदबाजी के बड़े रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं. आईपीएल में चुनिंदा गेंदबाज ही हैं जो एक पारी में बार-बार चार विकेट लेते हैं. इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों का दबदबा अधिक देखने को मिलता है. इस रिकॉर्ड की लिस्ट में इकलौता भारतीय बल्लेबाज विदेशियों को जोरदार टक्कर दे रहा है. गेंदबाजी के रिकॉर्ड की बात करते ही बुमराह या मोहम्मद शमी का नाम जुबां पर आता है. लेकिन इस आंकड़े की लिस्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है.

कौन है ये गेंदबाज?

आईपीएल के इतिहास में एक ऐसा भारतीय स्पिनर है जिसने बड़े-बड़े विदेशी दिग्गजों का साम्राज्य हिला कर रख दिया है. हम बात कर रहे हैं युजवेंद्र चहल की जो अब आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का महारिकॉर्ड भी है. वह अकेले हैं जो विदेशी धुरंधरों को टक्कर दे रहे हैं. 

नरेन  से चल रही रेस

युजवेंद्र चहल की रेस सुनील नरेन से चल रही है. चहल के नाम उनके नाम अब कुल 8 बार (4 या उससे अधिक) विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. वहीं, नरेन ने अभी तक 7 बार ये कारनामा किया है. दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल 2026 में खेल रहे हैं. किन्हीं दोमैचों में शानदार प्रदर्शन नरेन को ऊपर पहुंचा सकता है. दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल वह लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.

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2026 में भी जारी है जलवा

मौजूदा सीजन में भी चहल अपनी शानदार लय में नजर आ रहे हैं. उन्होंने अभी तक 9 पारियों में 8 विकेट झटके हैं. ये आंकड़ा 12 तक होता अगर उनके ओवर में फील्डर्स ने 4 कैच नहीं छोड़े होते. हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में भी हलवा कैच उन्होंने ईशान किशन और हेनरिक क्लासे ने उठवाए थे, लेकिन फील्डर्स की तरफ से खराब प्रदर्शन देखने को मिला. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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