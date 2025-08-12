न यशस्वी और न राहुल... IND-ENG सीरीज के बाद पूरी बदल जाएगी टीम इंडिया, Asia Cup में ऐसा होगा स्क्वाड

Asia Cup 2025 Squad: एशिया कप 2025 में एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है. फैंस एशिया कप में टीम इंडिया के स्क्वाड को जानने के लिए बेताब हैं. भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद एशिया कप में टीम इंडिया का स्क्वाड पूरी तरह बदल जाएगा. शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पर एशिया कप में बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. जल्द ही टीम इंडिया के पूरे स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा. आईए जानते हैं कि टीम इंडिया का स्क्वाड एशिया कप में कैसा होगा.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर को होगा जबकि पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया का ऐलान 19 या 20 अगस्त तक हो जाएगा. टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल को एशिया कप में बैड न्यूज देखने को मिल सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टीम से ड्रॉप होने की संभावना है. अब सवाल है कि आखिर टीम इंडिया के लिए एशिया कप में ओपनिंग कौन करेगा, तो इस बारे में भी रिपोर्ट में बताया गया है.

ये दो विस्फोटक बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग?

पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि सेलेक्टर्स ने बैटिंग पोजीशन लगभग कंफर्म कर दी है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करती दिखेगी. इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का नंबर आता है. बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'अभिषेक शर्मा पिछली आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज़ हैं. संजू सैमसन ने पिछले सीजन में बल्ले और विकेटकीपिंग दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था. इसलिए यह निश्चित रूप से एक मुश्किल फैसला होगा.'

शुभमन गिल पर सस्पेंस

रिपोर्ट में आगे बताया गया, 'मौजूदा फॉर्म (हालांकि टेस्ट में) में शुभमन को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता. उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया था. चयनकर्ताओं के लिए समस्या यह है कि शीर्ष क्रम में कई अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं.'

एशिया कप का संभावित स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल.